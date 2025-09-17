Вже зовсім старенька і ледве ходить: як виглядає Едіта П'єха у 88 років (відео)

П'єха з'явилась на відео на кріслі колісному

Зірка радянської естради Едіта П'єха протягом останніх років живе в заміському будинку і не виходить на публіку. Днями стало відомо, як зараз виглядає співачка у 88 років.

Російські медіа поширили відео за участі П'єхи, на якому вона вперше за довгий час показалась публіці. Артистка проводила час з гостями та виконувала пісню "На Фонтанке". Це було у її заміському будинку біля Санкт-Петербурга.

Едіта П'єха зараз

Помітно, що Едіта сидить на кріслі колісному, тож можна припустити, що їй складно ходити. Повідомляється, що про артистку піклуються рідні та персонал. П'єха припинила виходити на публіку ще в період коронавірусу.

У пресі почали припускати, що артистка хворіє, однак її онук, співак Стас П'єха, розповів, що бабуся втомилась від сцени і хоче відпочити. Тому Едіта не відвідує публічні заходи і проводить весь час вдома.

Вона не виступала вже кілька років, звичайно, засмучується, що немає сил. Зараз діяльність мінімальна, в основному на дивані у вітальні, іноді щось читає, щось дивиться по телевізору, але я бачу, що вона втомилася. Стас П'єха

Едіта і Стас П'єха, фото з мережі

П'єха неоднозначно відреагувала на повномасштабну війну Росії проти України. Вона сказала, що нічого не розуміє, назвавши війну "ситуацією, яка склалася". Також співачка висловилась, що якщо в Україні "брат на брата пішов, то розбиратися в цьому тільки Богові".

