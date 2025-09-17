Вже зовсім старенька і ледве ходить: як виглядає Едіта П'єха у 88 років (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
П'єха з'явилась на відео на кріслі колісному
Зірка радянської естради Едіта П'єха протягом останніх років живе в заміському будинку і не виходить на публіку. Днями стало відомо, як зараз виглядає співачка у 88 років.
Російські медіа поширили відео за участі П'єхи, на якому вона вперше за довгий час показалась публіці. Артистка проводила час з гостями та виконувала пісню "На Фонтанке". Це було у її заміському будинку біля Санкт-Петербурга.
Помітно, що Едіта сидить на кріслі колісному, тож можна припустити, що їй складно ходити. Повідомляється, що про артистку піклуються рідні та персонал. П'єха припинила виходити на публіку ще в період коронавірусу.
У пресі почали припускати, що артистка хворіє, однак її онук, співак Стас П'єха, розповів, що бабуся втомилась від сцени і хоче відпочити. Тому Едіта не відвідує публічні заходи і проводить весь час вдома.
Вона не виступала вже кілька років, звичайно, засмучується, що немає сил. Зараз діяльність мінімальна, в основному на дивані у вітальні, іноді щось читає, щось дивиться по телевізору, але я бачу, що вона втомилася.
П'єха неоднозначно відреагувала на повномасштабну війну Росії проти України. Вона сказала, що нічого не розуміє, назвавши війну "ситуацією, яка склалася". Також співачка висловилась, що якщо в Україні "брат на брата пішов, то розбиратися в цьому тільки Богові".
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз живе зірка фільму "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика" Людмила Ковалець. Вона народилась в Україні.