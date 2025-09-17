Уже совсем старушка и едва ходит: как выглядит Эдита Пьеха в 88 лет (видео)

Пьеха появилась на видео в инвалидном кресле

Звезда советской эстрады Эдита Пьеха в последние годы живет в загородном доме и не выходит на публику. На днях стало известно, как сейчас выглядит певица в 88 лет.

Российские медиа распространили видео с участием Пьехи, на котором она впервые за долгое время показалась публике. Артистка проводила время с гостями и исполняла песню "На Фонтанке". Это было в ее загородном доме возле Санкт-Петербурга.

Эдита Пьеха сейчас

Примечательно, что Эдита сидит в инвалидном кресле, поэтому можно предположить, что ей сложно ходить. Сообщается, что об артистке заботятся родные и персонал. Пьеха перестала выходить на публику еще в период коронавируса.

В прессе начали предполагать, что артистка болеет, однако ее внук, певец Стас Пьеха, рассказал, что бабушка устала от сцены и хочет отдохнуть. Поэтому Эдита не посещает публичные мероприятия и проводит все время дома. Она читает книги и смотрит телевизор.

Она не выступала уже несколько лет, конечно, расстраивается, что нет сил. Сейчас деятельность минимальна, в основном на диване в гостиной, иногда что-то читает, смотрит по телевизору, но я вижу, что она устала. Стас Пьеха

Эдита и Стас Пьеха, фото из сети

Пьеха неоднозначно отреагировала на полномасштабную войну России против Украины. Она сказала, что ничего не понимает, назвав войну "ситуацией, которая сложилась". Также певица высказалась, что если в Украине "брат на брата пошел, то разбираться в этом только Богу".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас живет звезда фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Людмила Ковалец. Она родилась в Украине.