Засудив Росію за війну: де зараз зірка фільму "Театр" Івар Калниньш

Калниньш продовжує грати у латвійських театрах

Івар Калниньш — відомий латвійський актор, який грав у фільмах "Двоє під однією парасолькою", "Білий танець", "Театр". Він засудив повномасштабну війну Росії проти України та переконаний, що Росія розпадеться.

"Телеграф" розкаже більше про кар'єру латвійського актора, де грав, а також де він перебуває зараз.

Що відомо про Івара Калниньша

Майбутній актор народився в Ризі у 1948 році в робітничій родині. У підлітковому віці він підпрацьовував слюсарем і ремонтував комп'ютерну техніку. Паралельно Івар грав у рок-гуртах, носив довге волосся та штани-кльош. Калниньш грав на танцях у Ризі та Юрмалі.

Івар Калниньш у молодості, фото Guntis Grunte

Згодом Івар закінчив театральний факультет Латвійської консерваторії імені Вітольса. Ще під час навчання у виші він почав грати у кіно. Зокрема, першими кінороботами за його участі стали спортивна драма "Право на стрибок", мелодрама "Ільга-Іволга", дитяча стрічка "Вірний друг Санчо".

Одного разу актриса Віджа Артмане запропонувала Івару зіграти у стрічці "Театр". Там він перевтілився у молодого коханця примадонни Тома Фенела. Калниньш став популярним на весь Радянський Союз. Після цього він зіграв у картинах "Сільва", "Стріли Робін Гуда", "Не стріляйте в білих лебедів", "Футляр у квадраті 36-80", "Таємниця вілли Грета", "Зимова вишня".

Івар Калниньш у фільмі "Театр", скриншот "Штуки-дрюки"

Івар Калниньш у фільмі "Зимова вишня", скриншот "Штуки-дрюки"

Упродовж 28 років Івар працював актором в Академічному театрі мистецтв у Ризі. Він виконував ролі у виставах "Орфей", "Чайка", "Багато галасу з нічого", "Танці на фестивалі лугу", "Останній бар'єр", "Дикі лебеді". Також брав участь у телешоу "Останній герой-3" і "Танці на льоду".

Івар Калниньш на сцені перший зліва, фото trend.az

У 90-х у кіно настала криза після розпаду СРСР. Так Івар певний час реалізовувався у політиці — був депутатом Шостого Сейму Латвії від демократичної партії "Саймнієкс". У 2000-х Калниньш грав у російських фільмах і серіалах: "Салон краси", "Час любити", "Опера. Хроніки забійного відділу", "Любов сліпа", "Бальзаківський вік, або Всі чоловіки сво…", "Дякую за все".

Де зараз Івар Калниньш

Актор засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він сказав, що не хоче мати щось спільне з країною-агресоркою. Калниньш припускає, що Росія розпадеться, як у минулому Радянський Союз.

Можна я відповім на це "по-французьки"? Мені нас**ати на це. Є інший світ, який цікавить мене більше. А всі ці імперські замашки росіян смішні в XXI столітті. Сьогоднішній режим Росії розвалиться як картковий будиночок, як колись Радянський Союз. Івар Калниньш

Калниньш в останні роки, фото Олександра Ханіна

Калниньш зазначив, що зараз будь-що російське у світі викликає обурення через криваві злочини держави-терористки. Також він побажав Україні витримки у боротьбі з окупантами.

Я об'їздив багато країн Європи. Все російське викликає ворожість. У Лондоні, наприклад, з автобусів прибрали російські переклади. Всі інші мови залишилися, а російську прибрали. Бажаю Україні щастя та витримки. Івар Калниньш

У 2023 році актор виконав відому пісню "Ніч яка місячна" українською мовою. Він зазначив, що спів для нього — це хобі.

Івар Калниньш - "Ніч яка місячна"

Зараз Івар продовжує грати у Малому і Новому театрах у Латвії, бере участь у антрепризних виставах і дає інтерв'ю на телебаченні.

Калниньш зараз, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник Володимир Мойсеєнко з гумористичного дуету "Кролики". Він мовчить про війну, розпочату Росією.