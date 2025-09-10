Насильство, домагання Янковського і вбивство нареченого: куди зникла киянка та зірка радянських фільмів 80-х Шевель

Шевель продовжує мешкати у Росії

Людмила Шевель — відома радянська акторка українського походження. Вона прославилась грою у картинах "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Яри", "Тепло замерзлої землі". Сьогодні, 10 вересня, Людмилі виповнюється 64 роки. Упродовж останніх років Шевель не з'являється у кіно, як і актриса Ада Шереметьєва.

"Телеграф" розкаже про кар'єру Шевель, в яких ще фільмах грала, а також як склалося її життя зараз.

Що відомо про Людмилу Шевель

Майбутня актриса народилася у 1961 році в Києві. Змалечку вона займалася музикою, зокрема опановувала гру на бандурі у Київському училищі імені Глієра. Переглянувши стрічку "Анна і Комендаторе", Людмила вирішила, що хоче стати акторкою. Однак батьки наполягали, аби дівчина навчалась у музичній консерваторії. Так Шевель вступила до театрального вишу і обдурила рідних, що навчатиметься у консерваторії. Згодом Людмила зізналась у своєму виборі, і батьки прийняли її рішення.

У 1983 році Людмила закінчила Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого. У кіно вона дебютувала ще під час навчання — це була картина "Прийдуть пристрасті-мордасті". Там вона зіграла ученицю художньої школи. Також Людмила мала ролі у стрічках "Ще до війни", "Самотнім надається гуртожиток", "Дублер починає діяти", "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Шевель у фільмі "Прийдуть пристрасті-мордасті", фото "Кіноріум"

Шевель у стрічці "Дублер починає діяти", фото "Кіноріум"

У 1984 році Шевель зіграла у драмі "Тепло замерзлої землі", в якій йдеться про роботу у складних погодних умовах Півночі. Там їй дісталася головна роль — Галі. У 1990 актриса з'явилась у картині "Яри", де також отримала головну роль — Катерини Суворової. У фільмі описуються події колективізації 30-х років. Невдовзі Людмила перевтілилась у повію у драмі "Ніч грішників", яка проводить ніч із терористом.

Шевель у драмі "Тепло замерзлої землі", фото "Кіноріум"

Шевель у фільмі "Яри", фото "Кіноріум"

У 1994 році актрисі присвоїли звання Заслуженої артистки РФ. У 2000-х вона з'являлась у серіалах "Вбивча сила-2", "Будинок біля великої ріки", "Морські дияволи-1", "Петро Перший. Заповіт".

Особисте життя Людмили Шевель

Першим чоловіком Шевель був помічник режисера Олександр Баландін. Вони перебували у шлюбі протягом 3 років. Другим обранцем акторки був бізнесмен Андрій, який підкорив її красивими залицяннями. Пара одружилась, і невдовзі у них народилась донька Катерина. Після появи дитини у сім'ї стосунки змінилися. Андрій не брав участь у вихованні доньки і міг вдарити дружину. Так актриса розлучилась з бізнесменом.

У 90-х Шевель закрутила роман з офіцером у відставці Андрієм Титовим. Актриса завагітніла від чоловіка, і вони планували весілля. Невдовзі Титова вбив кілер, а Людмила втратила дитину. Актриса переживала депресію, з якою їй допомогли впоратися рідні.

Шевель у молодості, фото з мережі

Також актриса розповідала, що пережила домагання від актора Олега Янковського. Це сталося у 90-х на одному з кінофестивалів. Янковський запропонував інтим, але актриса відмовилась. Після цього актор всім розповів, що їхній роман не склався.

Я відкрила двері, а на порозі був Олег Янковський. Він спробував пройти, сказавши: "Давай займемося любов'ю". Людмила Шевель

Олег Янковський, фото з мережі

Де зараз Людмила Шевель

Протягом останніх років Шевель не грає у кіно, але періодично дає інтерв'ю і бере участь у програмах на російському телебаченні. Вона мовчить про війну на батьківщині, яку розпочала Росія. Шевель має квартиру у Санкт-Петербурзі, де, ймовірно, і мешкає зараз.

Шевель в останні роки, скриншот з російських медіа

