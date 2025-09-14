Припинила грати у кіно: де зараз українка та зірка "Операції "Ы" та інших пригод Шурика" Ковалець

Ковалець зараз грає у російському театрі

Людмила Ковалець — відома радянська акторка, яка запам'яталась роллю Іри у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика". Зараз вона не грає у кіно, але все ще з'являється у театральних виставах. Також ми розповідали, як склалося життя зірки фільму "Усміхнись сусідові" Ади Шереметьєвої.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність акторки, де грала, а також чим займається зараз.

Що відомо про Людмилу Ковалець

Майбутня актриса народилась 1944 року в Кривому Розі. Батько Людмили загинув на війні, тому її виховувала лише мати. Ковалець почала пробувати себе в акторстві ще в юності. Після закінчення школи вона намагалась вступити до театрального вишу у Москві, але не вдалося.

Так Людмила повернулась до Кривого Рогу, де працювала реквізитором в місцевому театрі. Вона знала напам'ять багато ролей. Так одного разу, коли одна з актрис захворіла, Людмила запропонувала себе як заміну. Після цього Ковалець почала грати в основному складі театру.

Людмила Ковалець у молодості, фото з мережі

Згодом Людмилі вдалося вступити до театрального вишу у Москві, який вона закінчила у 1966 році. Доленосною для Ковалець стала стрічка "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика". У картині акторка зіграла епізодичну роль Іри — подруги головної героїні Ліди. Вона вдало себе зарекомендувала й почала отримувати пропозиції зйомок у кіно.

Людмила Ковалець у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика", фото з мережі

Однак тоді у Людмили народився син, і вони з чоловіком переїхали у Тулу, звідки він був родом. Там Ковалець долучилась до трупи драматичного театру. Невдовзі родина переїхала до Ставрополя, де вона почала працювати у театрі у 1972 році. Постановки, де грала актриса, — "Остання жінка сеньйора Хуана", "Їдемо до Чапаєва", "Жінки без кордонів", "Баба Шанель", "Горе з розуму".

Людмила Ковалець у театрі, фото зі Ставропольського театру

Де зараз і чим займається Людмила Ковалець

Зазвичай актриса відмовлялась від ролей у кіно, тому її припинили запрошувати на зйомки. Однак протягом 2019-2022 років вона з'являлась у таких телевізійних серіалах, як "Олексій Лютий", "На варті пляжу", "Право на свободу", "Шукачка-4".

Людмила Ковалець у серіалі "Шукачка-4", фото з мережі

Зараз Ковалець продовжує грати у Ставропольському драматичному театрі, зокрема у виставах "Гроза", "Вийшов ангел із туману", "Роки мандрівок". Вона також займається рукоділлям і читає класичну літературу. Щодо війни Росії проти України, Ковалець мовчить. Зараз їй 81 рік.

Людмила Ковалець на сцені, фото зі Ставропольського театру

Людмила Ковалець зараз, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований зірка радянського кіно Борис Хімічев. Він народився в Україні.