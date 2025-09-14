Рус

Припинила грати у кіно: де зараз українка та зірка "Операції "Ы" та інших пригод Шурика" Ковалець

Людмила Ковалець у ролі Іри у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика"
Людмила Ковалець у ролі Іри у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика".

Ковалець зараз грає у російському театрі

Людмила Ковалець — відома радянська акторка, яка запам'яталась роллю Іри у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика". Зараз вона не грає у кіно, але все ще з'являється у театральних виставах. Також ми розповідали, як склалося життя зірки фільму "Усміхнись сусідові" Ади Шереметьєвої.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність акторки, де грала, а також чим займається зараз.

Що відомо про Людмилу Ковалець

Майбутня актриса народилась 1944 року в Кривому Розі. Батько Людмили загинув на війні, тому її виховувала лише мати. Ковалець почала пробувати себе в акторстві ще в юності. Після закінчення школи вона намагалась вступити до театрального вишу у Москві, але не вдалося.

Так Людмила повернулась до Кривого Рогу, де працювала реквізитором в місцевому театрі. Вона знала напам'ять багато ролей. Так одного разу, коли одна з актрис захворіла, Людмила запропонувала себе як заміну. Після цього Ковалець почала грати в основному складі театру.

Людмила Ковалець у молодості
Людмила Ковалець у молодості, фото з мережі

Згодом Людмилі вдалося вступити до театрального вишу у Москві, який вона закінчила у 1966 році. Доленосною для Ковалець стала стрічка "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика". У картині акторка зіграла епізодичну роль Іри — подруги головної героїні Ліди. Вона вдало себе зарекомендувала й почала отримувати пропозиції зйомок у кіно.

Людмила Ковалець у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика"
Людмила Ковалець у фільмі "Операція "Ы" та інші пригоди Шурика", фото з мережі

Однак тоді у Людмили народився син, і вони з чоловіком переїхали у Тулу, звідки він був родом. Там Ковалець долучилась до трупи драматичного театру. Невдовзі родина переїхала до Ставрополя, де вона почала працювати у театрі у 1972 році. Постановки, де грала актриса, — "Остання жінка сеньйора Хуана", "Їдемо до Чапаєва", "Жінки без кордонів", "Баба Шанель", "Горе з розуму".

Людмила Ковалець кар'єра
Людмила Ковалець у театрі, фото зі Ставропольського театру

Де зараз і чим займається Людмила Ковалець

Зазвичай актриса відмовлялась від ролей у кіно, тому її припинили запрошувати на зйомки. Однак протягом 2019-2022 років вона з'являлась у таких телевізійних серіалах, як "Олексій Лютий", "На варті пляжу", "Право на свободу", "Шукачка-4".

Людмила Ковалець де зараз
Людмила Ковалець у серіалі "Шукачка-4", фото з мережі

Зараз Ковалець продовжує грати у Ставропольському драматичному театрі, зокрема у виставах "Гроза", "Вийшов ангел із туману", "Роки мандрівок". Вона також займається рукоділлям і читає класичну літературу. Щодо війни Росії проти України, Ковалець мовчить. Зараз їй 81 рік.

Людмила Ковалець де грає
Людмила Ковалець на сцені, фото зі Ставропольського театру
Людмила Ковалець зараз
Людмила Ковалець зараз, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований зірка радянського кіно Борис Хімічев. Він народився в Україні.

