У Москві пролунали вибухи: що відомо про атаку безпілотників (фото)

У понеділок, 22 вересня, Москву атакували безпілотники. Працюють системи ППО.

Про це повідомляє мер міста Сергій Собянін. Москвичі чули близько десяти вибухів.

Жителі повідомляють про серію гучних хлопків у центрі, на півдні та південному заході міста. Йдеться про райони: Хамовники, Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська, Південне Бутово.

Небо над Москвою повністю закрите, в аеропортах запровадили план "Ковьор".

