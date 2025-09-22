У Москві пролунали вибухи: що відомо про атаку безпілотників (фото)
У понеділок, 22 вересня, Москву атакували безпілотники. Працюють системи ППО.
Про це повідомляє мер міста Сергій Собянін. Москвичі чули близько десяти вибухів.
Жителі повідомляють про серію гучних хлопків у центрі, на півдні та південному заході міста. Йдеться про райони: Хамовники, Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська, Південне Бутово.
Небо над Москвою повністю закрите, в аеропортах запровадили план "Ковьор".
Новина оновлюється…