Росіяни екстрено штампують захист від дронів ЗСУ: чим озброюються і чи допомагають їм вундерваффе

Росіяни серйозно зайнялися захистом своїх об’єктів від українських безпілотників. На системному рівні вони регулярно штампують новітні вундерваффе та хвалиться ними перед публікою.

"Телеграф" розібрався в тому, як Росія захищається від дронів і чи допоможуть їй нові аналоговнєти.

Росія виводить війну дронів на новий рівень

Останнім часом війна дронів між Україною та Росією вийшла на принципово новий рівень. Ворог примудряється запускати по українським містам вже невимірну кількість БПЛА, яка в одній з останніх атак перевалила 800.

Атака 7 вересня

Але й Сили оборони не випасають задніх і буквально завалюють найважливіші об’єкти РФ різними ударними дронами. Одними з таких цілей стають підприємства, пов’язані з нафтою, а від неї, нагадаємо, залежить приблизно кожен 4 рубль у казні ворога.

Погіршує ситуацію для росіян те, що її території надто великі, а ППО фізично не може прикрити все. Тому останнім часом Москва намагається все активніше вирішити цю проблему, зокрема, за допомогою новітніх розробок.

Ріг достатку — як Ростех плодить захист проти українських БПЛА

В авангарді новинок для боротьби з дронами у Росії стоїть держкорпорація "Ростех".

Ростех

Для розуміння – "Ростех" можна порівняти з українським "Укроборонпромом". Їхні функції схожі — "Ростех" займається розробкою, виробництвом та експортом високотехнологічної продукції, включаючи військову. Об’єднує різні підприємства та холдинги, що займаються виробництвом техніки, авіації, автомобілебудування та ін.

Однак є ключові відмінності:

"Ростех" — більша держкорпорація, що охоплює широкий спектр високотехнологічних галузей, у тому числі оборонну. "Укроборонпром" — більш вузькоспеціалізована структура, яка в основному займається розробкою та виробництвом військової техніки.

Росія штампує захист, як гарячі пиріжки — що таке Двіна, Серп, Радон та 3D ПКЛ

3D ПКЛ

"Двіна-100М"

Однією з останніх новинок "Ростеху" стала система придушення безпілотників "Двіна-100М". Вона призначена для захисту виробничих підприємств, аеропортів та залізничних станцій у Росії.

"Виріб ефективно працює в комплексі зі спеціалізованими засобами радіомоніторингу. З їх допомогою воно отримує інформацію про характеристики сигналів, що використовуються безпілотником, і формує у відповідь перешкоди саме на цій частоті і з такими принципами передачі інформації. Така спільна робота позбавляє БПЛА будь-якої можливості підтримувати зв'язок з оператором або отримувати коректні дані, незалежно від протоколу та частоти, на якій дрон працює", — кажуть росіяни.

3D ПКЛ

3D ПКЛ

3D ПКЛ є радіолокатором, який був представлений у середині літа 2025 року. Він призначений для виявлення малопомітних об’єктів, у тому числі, як стверджується, дронів на оптоволокні.

Заявлено, що пристрій реєструє сигнали, відображені від мети, але випромінювані не власними передавачами станції радіолокації, а зовнішніми — сигнали мовних (радіо- і телевізійних) передавачів. 3D ПКЛ аналізує фазу і амплітуду сигналів, що приймаються, видаючи точні координати виявленого джерела потенційної небезпеки — по азимуту, дальності і висоті. Локатор може "бачити" легкомоторні літаки на дальності кілька десятків кілометрів.

"Радон-О"

Радон представляється як комплексне антидронове рішення. У його склад входять модулі, що служать для виявлення, захоплення, супроводу і придушення безпілотних повітряних суден. Комплекс застосовується для захисту повітряного простору великих виробничих об’єктів, підприємств критичної інфраструктури, підприємств нафтогазової галузі, і навіть використовується силовими структурами.

Серп

Серп

Поєднує в собі комплекс РЕБ і високоточний детектор, що виявляє зокрема FPV-дрони. Кількість робочих частот в останній моделі сягнула тринадцяти. Це, як заявляється, дозволяє ефективно придушувати практично "невбивні" за допомогою РЕБ квадрокоптери Autel Robotics EVO Max 4T, що виживають у сутичці із звичайними системами радіоелектронної боротьби за рахунок функції керування в широкому діапазоні частот.

Чи допомагають вундерваффе росіянам

Судячи з регулярних прильотів у Росії, ворогові взяти ситуацію під контроль поки що не вдається. Визнають це й самі росіяни. На пропагандистських ресурсах це одна з обговорюваних тем на даний момент. Цьому знаходять цілу низку причин:

Масованість атак — знижує ефективність будь-якого захисту;

Способів радіоелектронної боротьби (РЕБ), глушення стільникових сигналів із боку захисного комплексу виявляється недостатньо — на завершальній стадії сучасні дрони можуть частину польоту проводити в автономному режимі;

Безпілотники є малою за розміром ціллю і можуть здійснювати політ на низькій висоті – ускладнює їхнє виявлення військовими засобами захисту ППО;

Нафтовики самі по собі — незважаючи на нові розробки, російські підприємства змушені самі купувати їх для свого захисту. А це не завжди вдається через дефіцит, правові колізії та безтурботність керівництва;

Модернізація дронів та безліч їх типів.

"Різних розробок (проти БПЛА — Ред.) багато, але ідеальної немає. Вони корисні тільки в комплексному впливі у зв’язку з високоякісною системою умовно дальнього виявлення", — скаржаться пропагандисти.

При цьому варто відзначити, що така системна робота ворога та розуміння проблем не може не насторожувати.

