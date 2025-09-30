"Відірваний від реальності". Що Трамп говорить про Путіна та війну Росії з Україною

Кремль намагався переконати Білий дім, що він ведмідь, а не паперовий тигр

Посол США при НАТО Меттью Вітакер наголосив, що американський президент Дональд Трамп сильно розчарований очільником Росії Володимиром Путіним. Адже Кремль проявив себе як сторона, яка не хоче миру і закінчення війни.

Що треба знати:

Трамп розчарований Путіним і розуміє, що Росія не хоче миру

Кремль на ділі не ведмідь, а паперовий тигр

Україна отримує сучасну зброю, аби протистояти Росії

Як зазначив Вітакер на форумі у Брюсселі, де був присутній кореспондент "Телеграфу", президент Трамп дуже чітко заявив, що він розчарований Путіним, який міг би закінчити війну в Україні, якби захотів, але продовжує воювати.

"Президент Трамп дійшов висновку: з двох сторін саме росіяни менш готові до переговорів і вирішення конфлікту, ніж українці, які, здається, готові на багато заради миру", — каже Вітакер.

До того ж голова Білого дому бачить реальність поля бою: Росія продовжує втрачати близько тисячі солдатів щодня. Тобто за чотири роки Росія втратила близько мільйона солдатів на фронті за менш ніж 20% української території.

При цьому Вітакер додає, що Росія таки могла дійти до кордону Польщі по території України, але не змогла. Посол каже, що росіяни навіть не здатні рухатися так швидко, як равлик.

"І тоді одного дня Росія намагалася переконати нас, що вони — ведмідь, а не паперовий тигр. Президент Трамп називає їх "паперовим тигром", а вони витратили день, доводячи, що насправді вони ведмідь. І знаєте, я думаю, що ведмідь, мабуть, дістався б від кордону до Польщі за кілька днів", — додає американський політик.

Однак США бачать, що у росіян є великий відрив від реальності щодо їхніх військових "успіхів" на полі бою, і, найімовірніше, це пов’язано з тим, що генерали та військові лідери не надають Володимиру Путіну у Кремлі правдиву інформацію. Але у будь-якому випадку у США наполягають на тому, що війна має закінчитись.

"Президент Трамп дуже чітко й тверезо говорить про те, що ця війна має завершитися. Це абсолютно безглузда війна. Вона не має жодного сенсу й не має продовжуватися на полі бою, її потрібно припинити. Ще одна річ, на яку я хотів би звернути увагу, яка, на мою думку, є ключовою: президент Трамп зробив доступною найкращу у світі зброю, американські озброєння, боєприпаси, щоб продавати нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, а вже вони передають це Україні. Ці продажі мають і надалі йти швидкими темпами", — резюмував Вітакер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити, аби краще притиснути Кремль, на думку посла США Вітакера.