Бенкет під час чуми: скільки коштує утримання Путіна та його чиновників

Путін знову вирішив збільшити витрати на утримання своїх чиновників

У 2026 році витрати на утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації становитимуть 32 млрд 917 млн рублів (395 млн 763 тис. доларів США), що майже на 2 млрд рублів (24 млн доларів) більше, ніж 2025-го.

Що потрібно знати:

Витрати на Путіна та його адміністрацію у 2026 році становитимуть понад 32,9 млрд рублів

Збільшення видатків перевищує цільовий рівень інфляції, основною метою є підвищення зарплат чиновникам

Зростання витрат відбувається на тлі стагнації економіки та падіння реальних доходів росіян

Така сума передбачена у проєкті федерального бюджету, зазначає "Верстка". Мета збільшення видатків – підвищення заробітних плат кремлівським чиновникам.

Росія витрачатиме ще більше грошей на апарат Путіна

Порівняно з поточним роком витрати збільшаться на 1 млрд 720 млн рублів (20 млн 680 тис. доларів). 2025-го на "забезпечення діяльності президента та його адміністрації" виділяли 31 млрд 197 млн рублів (375 млн доларів), хоча спочатку в ухваленому восени бюджеті закладалося трохи менше — 31 млрд 42 млн рублів (373 млн 220 тис. доларів)

Влітку парламент і сам президент погодили додаткове підвищення витрат на 155 млн рублів (1 млн 864 тис. доларів), щоб направити їх на виплату зарплат співробітникам адміністрації.

У перерахунку на рік зростання витрат складе 5,5%, що перевищує цільовий рівень інфляції на 2026 рік, встановлений Центробанком 4%. Для порівняння, роком раніше витрати на утримання Путіна та його апарату зросли на рекордні 25,5%.

Загалом, за період з 2026 по 2028 роки на потреби президента та адміністрації планується витратити понад 100 млрд рублів (1 млрд 202 млн 305 тис. доларів).

Заплановані витрати на утримання адміністрації Путіна

Зростання витрат відбувається на тлі падіння економіки

Особливо тривожно ці цифри виглядають на тлі стагнації економіки та падіння рівня життя більшості громадян. Так, у першому кварталі 2025 року зростання ВВП скоротилося до 1,4% до аналогічного періоду минулого року, а у другому кварталі — до 1,1%.

У перерахунку на квартальні зміни можна говорити навіть про технічну рецесію — першу з початку війни, стверджує The Moscow Times

Водночас реальні доходи росіян суттєво скоротилися. Вже у 2023–2024 роках багато родин відчули падіння купівельної спроможності через девальвацію рубля, зростання цін та інфляцію.

За оцінками експертів, офіційна статистика середніх зарплат часто обманює: зростання показується за рахунок невеликої кількості високооплачуваних працівників, тоді як більшість втратила у доходах.

Нагадаємо, що російська економіка все більше відчуває тиск війни, яку країна-агресорка веде проти України. За три з половиною роки Москва витратила більшу частину резервів, а бюджетні дисбаланси стали хронічними.

Уряд шукає нові джерела доходів, і одним із найімовірніших варіантів стало підвищення податків — насамперед податку на додану вартість. Це означає, що фінансування війни фактично перекладається безпосередньо на плечі пересічних росіян.