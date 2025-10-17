На важливому хімзаводі росіян пролунав потужний вибух: що там виготовляють (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У повітря злетів цілий цех
Ввечері у п'ятницю, 17 жовтня, в Росії на хімічному заводі "Авангард" стався вибух. У повітря злетіла будівля одного з цехів.
Що треба знати:
- Внаслідок вибуху на "Авангарді" є загиблі та постраждалі
- Завод виробляє зброю та боєприпаси для Кремля
- Точні причини вибуху з'ясовуються
Як повідомляють росЗМІ, вибух пролунав у башкирському Стерлітамаку. Вже відомо, що є загиблі та поранені, на заводі проводять екстрену евакуацію.
"Співробітників заводу евакуйовано. Є постраждалі, їм надається необхідна допомога. На місці працюють усі оперативні служби, представники правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
За останніми даними, будівля цеху в Стерлітамаку зазнала внаслідок вибуху серйозних пошкоджень. Постраждалим надається допомога. Наразі причини вибухи та наслідки не відомі.
Що важливого у заводі "Авангард"
Він виробляє зброю та боєприпаси за держоборонзамовленням. Крім того, на "Авангарді" випускають хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, промислову тару і вироби з деревини, утилізують озброєння і військову техніку, проводять науково-дослідні та проєктно-конструкторські роботи.
Завод входить до складу російської державної корпорації "Ростех". У лютому 2024 року підприємство було включено до санкційних списків Євросоюзу.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 17 жовтня дрони влаштували "веселу" ніч окупантам. Палала нафтобаза та склад боєприпасів, а у Сочі курортників спустили у підвали.