Літак Міноборони впав в Росії. На борту було сім людей

Тетяна Крутякова
Літак Ан-22 Новина оновлена 09 грудня 2025, 12:01
Літак Ан-22. Фото Колаж, "Телеграф"

Розміри борту дозволяють перевозити танки та іншу військову техніку

У вівторок, 9 грудня, в Росії в Іванівській області впав літак Ан-22 "Антей". Попередньо на борту було 7 членів екіпажу.

Що треба знати:

  • Причини авіакатастрофи офіційно не повідомляли
  • Борт Ан-22 може перевозити до 700 осіб або чотири БМП
  • Семеро членів екіпажу військового АН-22 "Антей", попередньо, загинули

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що борт ймовірніше належав Міноборони Росії.

Відомо, що авіатроща сталась у Фурманівському районі в Іванівській області. На місці працюють рятувальники. Борт упав біля Уводського водосховища в Іванівській області. Фрагменти літака знайдені на воді. Усі сім членів екіпажу, попередньо, загинули.

Що відомо про борт Ан-22

Літак Ан-22 "Антей" — єдиний у світі важкий турбогвинтовий літак, здатний сідати і злітати з ґрунтових злітно-посадкових смуг з важким вантажем. Його розробляли для потреб військових, але згодом почали використовувати і для перевезення вантажу. Ан-22 може перевозити майже будь-яку військову техніку.

Характеристика борту:

  • Довжина – 57,31 м
  • Висота – 12,53 м
  • Розмах крила – 64,40 м
  • Крейсерська швидкість – 580 км/год
  • Практична дальність – 5 225 км
  • Швидкість польоту – 650 км / год
  • Екіпаж – п’ять-сім осіб
  • Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;
  • Маса спорядженого: 120 тис. кг;
  • Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;
  • Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.

Загалом, розміри "Антея" дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає відомий "літаючий Кремль" голови Росії Володимира Путіна.

