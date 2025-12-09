Літак Міноборони впав в Росії. На борту було сім людей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розміри борту дозволяють перевозити танки та іншу військову техніку
У вівторок, 9 грудня, в Росії в Іванівській області впав літак Ан-22 "Антей". Попередньо на борту було 7 членів екіпажу.
Що треба знати:
- Причини авіакатастрофи офіційно не повідомляли
- Борт Ан-22 може перевозити до 700 осіб або чотири БМП
- Семеро членів екіпажу військового АН-22 "Антей", попередньо, загинули
Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що борт ймовірніше належав Міноборони Росії.
Відомо, що авіатроща сталась у Фурманівському районі в Іванівській області. На місці працюють рятувальники. Борт упав біля Уводського водосховища в Іванівській області. Фрагменти літака знайдені на воді. Усі сім членів екіпажу, попередньо, загинули.
Що відомо про борт Ан-22
Літак Ан-22 "Антей" — єдиний у світі важкий турбогвинтовий літак, здатний сідати і злітати з ґрунтових злітно-посадкових смуг з важким вантажем. Його розробляли для потреб військових, але згодом почали використовувати і для перевезення вантажу. Ан-22 може перевозити майже будь-яку військову техніку.
Характеристика борту:
- Довжина – 57,31 м
- Висота – 12,53 м
- Розмах крила – 64,40 м
- Крейсерська швидкість – 580 км/год
- Практична дальність – 5 225 км
- Швидкість польоту – 650 км / год
- Екіпаж – п’ять-сім осіб
- Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;
- Маса спорядженого: 120 тис. кг;
- Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;
- Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.
Загалом, розміри "Антея" дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає відомий "літаючий Кремль" голови Росії Володимира Путіна.