Літак Міноборони впав в Росії. На борту було сім людей

Розміри борту дозволяють перевозити танки та іншу військову техніку

У вівторок, 9 грудня, в Росії в Іванівській області впав літак Ан-22 "Антей". Попередньо на борту було 7 членів екіпажу.

Що треба знати:

Причини авіакатастрофи офіційно не повідомляли

Борт Ан-22 може перевозити до 700 осіб або чотири БМП

Семеро членів екіпажу військового АН-22 "Антей", попередньо, загинули

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що борт ймовірніше належав Міноборони Росії.

Відомо, що авіатроща сталась у Фурманівському районі в Іванівській області. На місці працюють рятувальники. Борт упав біля Уводського водосховища в Іванівській області. Фрагменти літака знайдені на воді. Усі сім членів екіпажу, попередньо, загинули.

В Росії впав Ан-22

Що відомо про борт Ан-22

Літак Ан-22 "Антей" — єдиний у світі важкий турбогвинтовий літак, здатний сідати і злітати з ґрунтових злітно-посадкових смуг з важким вантажем. Його розробляли для потреб військових, але згодом почали використовувати і для перевезення вантажу. Ан-22 може перевозити майже будь-яку військову техніку.

Літак Ан-22

Характеристика борту:

Довжина – 57,31 м

Висота – 12,53 м

Розмах крила – 64,40 м

Крейсерська швидкість – 580 км/год

Практична дальність – 5 225 км

Швидкість польоту – 650 км / год

Екіпаж – п’ять-сім осіб

Вантажопідйомність: експлуатаційна – 40 т; максимальна – 60 т;

Маса спорядженого: 120 тис. кг;

Нормальна злітна маса: 205 тис. кг;

Максимальна злітна маса: 226 тис. кг.

Загалом, розміри "Антея" дозволяють перевозити до 700 осіб, або чотири БМП, чи танк, або ж будь-який фронтовий літак, вертоліт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає відомий "літаючий Кремль" голови Росії Володимира Путіна.