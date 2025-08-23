Рівно 2 роки тому терорист загинув у авіакатастрофі під Твер’ю

Цієї суботи, 23 серпня, відзначаються роковини смерті російського бойовика, голови приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євгена Пригожина. Рівно два роки тому терорист загинув в автокатастрофі у Тверській області РФ.

Могила військового злочинця була осквернена неодноразово. "Телеграф" розповідає, як загинув Пригожин, де його поховано і як виглядає пам’ятник бойовику.

Пригожин запам’ятався тим, що збирав злочинців у в’язницях та відправляв їх на фронт проти українців. Найбільшу популярність отримав після того, як разом зі своїми найманцями очолив спробу військового перевороту у Росії 24 червня 2023 року. Лише через два місяці за загадкових обставин загинув в авіакатастрофі.

Після цього ЗМІ висували різні версії знищення літака Пригожина, зокрема повідомлялося, що на його борту або на шасі могла бути вибухівка. Згідно з ще однією з версій, борт збив російський винищувач Су-35.

Місце аварії літака Пригожина

Де похований Пригожин: фото могили

Пригожина поховали на Порохівському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Через деякий час на могилі голови ПВК "Вагнера" з’явився масивний гранітний обеліск та статуя у повний зріст.

Через кілька місяців після встановлення пам’ятник бойовику осквернили: його облили білою фарбою і вклали в руку секс-іграшку — фалоімітатор. Примітно, що за рік один росіянин обклеїв пам’ятник Пригожину плакатами з образами.

Хто такий Євген Пригожин

Він входив до найближчого оточення російського президента. Пригожина нерідко називали "поварем Путіна" завдяки його ресторанному бізнесу та діяльності у сфері кейтерингу. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він відправив свою приватну військову компанію "Вагнер" на фронт. Для поповнення рядів бійцями Пригожин вербував ув’язнених, обіцяючи їм амністію у разі участі у бойових діях.

"Повар Путіна" Пригожин

Додамо, що російський військовий злочинець був сімейною людиною. Раніше ми показували вдову Євгена Пригожина і про неї відомо.