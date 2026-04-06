Від першої леді до "королеви мікропозик": куди зникла і чим займається колишня дружина Путіна

З Путіним вони розлучилися у 2013 році

Колишня дружина президента РФ Володимира Путіна — Людмила Очеретна — колишня перша леді Росії, яка після розлучення з главою Кремля відійшла від публічного життя і зайнялася бізнесом. Тепер вона наживається на росіянах.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Людмилу Очеретну. Із дружиною глава Кремля був у шлюбі майже 30 років.

Хто така Людмила Очеретна і що відомо про її шлюб із Путіним

Людмила Очеретна (у дівоцтві Шкребньова) — колишня перша леді Росії. Вона була одружена з Володимир Путін з 1983 року. У шлюбі народилися дві доньки — Марія та Катерина.

Їхні стосунки довгий час залишалися максимально закритими від публіки. Очеретна рідко з’являлася на офіційних заходах, а згодом і зовсім зникла з інформаційного простору, що породжувало численні чутки про проблеми у шлюбі, а також безліч коханок Путіна.

Офіційно про розлучення вони оголосили у 2013 році. Тоді Путін заявив, що це було "спільне рішення", пояснивши його тим, що вони "майже не бачаться" через його роботу. Після розлучення Людмила змінила прізвище на Очеретна і фактично зникла з публічного життя.

У 2016 році стало відомо, що ексдружина Путіна вийшла заміж вдруге. Її новим коханим став Артур Очеретний — керівник Центру розвитку міжособистісних комунікацій. Обранець молодший за неї на 20 років.

Як колишня Путіна наживається на росіянах

За даними журналістських розслідувань, мікрофінансова компанія CarMoney, яку пов’язують із Людмилою Очеретною, у 2025 році отримала близько 427 млн рублів чистого прибутку — майже на третину більше, ніж роком раніше. Загалом за останні роки її прибуток перевищив 1,5 млрд рублів.

Обсяги кредитування зросли з приблизно 5 млрд рублів у 2024 році до понад 6 млрд у 2025-му. При цьому ставки за позиками можуть сягати до 364% річних, через що багато клієнтів не справляються з виплатами, а компанія масово звертається до судів для стягнення боргів.

Очеретна також заробляє на оренді комерційної нерухомості та зберігає значні суми в банках, отримуючи додаткові відсотки. CarMoney видає кредити під заставу авто і, попри зміну структури власності через санкційні ризики, зберігає тих самих кінцевих бенефіціарів.

