С Путиным они развелись в 2013 году

Бывшая супруга президента РФ Владимира Путина — Людмила Очеретная — бывшая первая леди России, которая после развода с главой Кремля отошла от публичной жизни и занялась бизнесом. Теперь она наживается на россиянах.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Людмиле Очеретной. С супругой глава Кремля был в браке почти 30 лет.

Кто такая Людмила Очеретная и что известно о ее браке с Путиным

Людмила Очеретная (в девичестве Шкребнева) – бывшая первая леди России. Она была замужем за Владимиром Путиным с 1983 года. В браке родились две дочери – Мария и Екатерина.

Их отношения долгое время оставались максимально закрытыми от публики. Она редко появлялась на официальных мероприятиях, а впоследствии и вовсе исчезла из информационного пространства, что порождало многочисленные слухи о проблемах в браке, а также множество любовниц Путина.

Официально о разводе они объявили в 2013 году. Тогда Путин заявил, что это было "общее решение", объяснив его тем, что они "почти не видятся" из-за его работы. После развода Людмила сменила фамилию на Очеретная и фактически исчезла из публичной жизни.

В 2016 году стало известно, что экс-жена Путина вышла замуж во второй раз. Ее новым любимым стал Артур Очеретный – руководитель Центра развития межличностных коммуникаций. Избранник младше ее на 20 лет.

Как бывшая Путина наживается на россиянах

По данным журналистских расследований, микрофинансовая компания CarMoney, связываемая с Людмилой Очеретной, в 2025 году получила около 427 млн рублей чистой прибыли — почти на треть больше, чем годом ранее. В целом за последние годы ее прибыль превысила 1,5 млрд рублей.

Объемы кредитования выросли с примерно 5 млрд рублей в 2024 году до более чем 6 млрд в 2025-м. При этом ставки по ссудам могут достигать 364% годовых, из-за чего многие клиенты не справляются с выплатами, а компания массово обращается в суды для взыскания долгов.

Камыш также зарабатывает на аренде коммерческой недвижимости и сохраняет значительные суммы в банках, получая дополнительные проценты. CarMoney выдает кредиты под залог авто и, несмотря на изменение структуры собственности из-за санкционных рисков, сохраняет тех же конечных бенефициаров.

