Зі світлою Трійцею 2025! Красиві листівки та картинки для привіатння рідних і близьких зі святом

Обов'язково привітайте близьких і рідних зі святом

Вже цієї неділі, 8 червня православні християни та греко-католики відзначатимуть світле свято Трійці. Це свято — символ оновлення природи. Відзначається воно у пору, коли все зеленіє, саме тому в народі його ще називають Зеленими святами.

В цей день українці прикрашають свої оселі різними травами. Здебільшого, лепехою. Домівка наповнюється приємним ароматом і виглядає по-особливому.

Це свято — чудова нагода нагадати рідним і близьким, як сильно ви їх любите і привітати з Трійцею. У цьому вам допоможе красива листівка, яку ви надішлете у месенджері.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки, щоб ви могли привітати тих, хто для вас дорогий. Надішліть яскраву листівку мамі, бабусі, дідусю, колезі чи другові — і ви точно викличете посмішку

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на Трійцю краще не відвідувати могили рідних. Часто люди планують піти на кладовище на Трійцю, принести квіти та пом'янути.