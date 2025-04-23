Звернення до Путіна та критика української влади: де зараз скандальний екснардеп Онищенко

Олігарх активно подорожує по світу

Скандального українського олігарха та екснардепа Олександра Онищенка торік засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йшлося про те, що він заволодів понад 740 мільйонами державних гривень, які отримав з видобутку та продажу природного газу. Олігарх не відбуває покарання, бо перебуває за межами України.

"Телеграф" розкаже, чим відзначився Онищенко, і де він зараз.

Що відомо про Олександра Онищенка

Олександр Онищенко певний час займався підприємництвом в сфері палива та енергетики. Також був президентом Федерації кінного спорту України та брав участь у змаганнях. Був депутатом Київської обласної ради від Партії регіонів, а також народним депутатом.

Онищенко був нардепом, фото з мережі

У 2016 році Онищенка позбавили депутатської недоторканності. Йому висунули кримінальні звинувачення у шахрайстві та казнокрадстві. Однак екснардепа вже тоді не було в Україні. Він відкидав звинувачення на його адресу.

Онищенка звинувачували у шахрайстві, фото з мережі

У 2019 році Онищенка заарештували в Німеччині, де він перебував за ґратами, допоки вирішували його можливу екстрадицію в Україну. Утім, у 2020 році німецький суд відмовив Україні у поверненні олігарха, його випустили та наказали виїхати з країни. Політичного притулку у Німеччині, якого Олександр просив, йому не надали.

Ширилась інформація, що Онищенко має паспорт Греції, а у 2016 році СБУ повідомляла, що в Онищенка є російське громадянство.

Де зараз Олександр Онищенко

Точне місце проживання Онищенка залишається невідомим, оскільки він поширює світлини з різних куточків світу. Олігарх показував себе у Парижі, Міконосі, Лондоні, Штутгарті, Кнокке-Гейсті, Онтаріо, Сардинії та на інших курортах.

Онищенко подорожує різними країнами світу, фото з його соцмереж

Онищенко в Дубаї, фото з його соцмереж

Онищенко в Африці, фото з його соцмереж

Онищенко в Монако, фото з його соцмереж

До того ж Онищенко оприлюднює світлини з різними знаменитостями. Зокрема, з Євою Лонгорією, Леонардо Ді Капріо, Жан-Клодом Ван Даммом, Джейсоном Стейтемом, Періс Гілтон.

Онищенко з Євою Лонгорією

Онищенко з Жан-Клодом Ван Даммом

Також олігарх на сторінці у фейсбуці поширює новини про Україну та світ, нерідко залишає до них свої коментарі. У них простежується критика чинної влади та проросійські меседжі. Він зазначає, що Україні загрожує "нова форма диктатури, без права голосу, свободи ЗМІ та майбутнього".

Натомість, схоже, олігарх не засуджує війну, розпочату Росією проти України. Він не згадує про страшні злочини, вчинені країною-окупанткою в Україні. Також він поширював персональне запрошення на інавгурацію Трампа.

Онищенка запрошували на інавгурацію Трампа, фото з його соцмереж

У квітні 2025 року Жан-Клод Ван Дамм оприлюднив відеозвернення разом з Онищенком до кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що планує разом з олігархом приїхати до країни-окупантки та запропонував президенту Росії зустрітися.

"Привіт, пане Володимире Путін, як справи? Це Жан-Клод Ван Дамм з JCVD. Ми хочемо приїхати до Росії. Ми спробуємо зробити це так, як ви хочете, бути послом миру. Я б із задоволенням. Для мене буде великою честю мати це звання", – сказав актор.

Жан-Клод Ван Дам і Олександр Онищенко

Ван Дамм згадав зустріч з Путіним у Сочі, коли вони жартували та передав йому "привіт": "Дуже дякую, великий поцілунок Росії й великий поцілунок Путіну та його родині. Ми тебе любимо, він тебе любить", – додав актор, говорячи про Онищенка, який сидів поруч і усміхався.

Окрім цього, Онищенко перебуває у стосунках з російською моделлю Дар’єю Вакуліною. Вони подорожують по світу та виховують спільну доньку. Дівчина молодша за олігарха на 29 років.

Онищенко та Вакуліна, фото з соцмереж

Онищенко з обраницею-моделлю з Росії, фото з соцмереж

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