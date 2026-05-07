Росія пригрозила ударами по Києву: як відреагували іноземні посольства

Москва рекомендувала іноземним місіям евакуювати персонал зі столиці

Посольства низки західних держав та Китаю у Києві не відреагували публічно на погрози Росії завдати удару "по центрах ухвалення рішень" у столиці України у разі атак на парад 9 травня в Москві.

Що потрібно знати:

Посольства низки країн не заявили про евакуацію з Києва

Москва розіслала іноземним місіям ноту про удари"по центрах ухвалення рішень" в Україні

Політолог назвав погрози РФ "гібридним ударом по Заходу"

Зокрема, "Телеграф" перевірив сторінки в соцмережах та сайти дипломатичних представництв США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Швеції, Нідерландів, Угорщини, Словаччини та Китаю. Станом на ранок 7 травня посольства не оприлюднили офіційних заяв щодо російських погроз, а також не повідомляли про евакуацію персоналу з Києва.

Водночас, посольство Франції розмістило допис нагадування про відступ російських військ у квітні. "Кремлю давно час усвідомити свою поразку та покласти край цій невиправданій і руйнівній загарбницькій війні", — йдеться у повідомлення.

Допис на сторінці посольства Франції у фейсбуці/ Скриншот

Раніше МЗС Росії скерувало іноземним посольствам та міжнародним організаціям ноту з попередженням про можливий удар по Києву у випадку атак у дні святкування 9 травня. У документі дипломатичним місіям рекомендують "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян".

У ноті також зазначено, що "якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень". У МЗС Росії стверджують, що попередження слід сприймати "серйозно".

Політолог та екснардеп Віктор Уколов назвав це попередження, яке також лунало від речниці МЗС Росії Марії Захарової, "гібридним ударом по Заходу у війні проти України". "Будь-яка спроба евакуації з Києва дипломатичних працівників, по-перше, продемонструє страх Заходу перед Росією. По-друге, покаже, що в критичних ситуаціях Захід завжди рятуватиме насамперед себе. По-третє, може спровокувати паніку серед киян. В результаті це стане важливою тактичною перемогою Путіна і шантаж ядерною зброєю буде продовжуватись", — пояснює він та наголошує, що навіть часткове виконання вимог тільки заохочує шантажиста.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія регулярно використовує ядерні та ракетні погрози як елемент політичного та психологічного тиску. Проте, на думку експертів, ризик застосування Росією ядерної зброї мінімальний, адже для цього є три причини, серед яких — позиція Китаю.