Нещасний син божевільного батька: який виглядає дитина Путіна і Кабаєвої

Син Путіна веде досить закритий спосіб життя

У мережі з’явилася рідкісна фотографія сина російського президента Володимира Путіна та колишньої гімнастки та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої Івана. Останнім часом його практично не можна застати в людних місцях і про його життя мало відомо.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував фотографії Івана Путіна. За даними джерела, син російського президента практично не спілкується зі своїми однолітками, весь час проводячи з охороною.

Паблику вдалося дізнатися, що до осені 2023 року Івана ще дуже рідко можна зустріти на різних заходах. Фотографії, до речі, були зроблені саме на них. На одному кадрі син Путіна позує перед камерами разом зі своєю матір’ю, а на іншому він один.

Зазначимо, що Кабаєва, як стверджує розслідування центру "Досьє", народила двох дітей від російського диктатора. За даними журналістів, у пари два сини: Іван і Володимир. Перший хлопчик з’явився на світ у 2015 році, другого Кабаєва народила у 2019-му.

Сини Путіна переміщуються виключно приватними літаками, яхтами та броньованим поїздом. Вони живуть у президентських резиденціях, не відвідують школи та практично не спілкуються з однолітками.

У ЗМІ повідомлялося, що Іван захоплюється хокеєм і для того, щоб він міг тренуватися, на території маєтку Путіна збудували окрему ковзанку та найняли професійного тренера. Як зазначається, іноді Путін і сам виходить на лід із сином, а Кабаєва спостерігає за грою з ложі, яка відділена тонованим склом.

Іван Путін (ліворуч) та Володимир Путін у молодості (праворуч)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про грузинську "мати" президента Росії. 2023 року Віра Путіна померла у 97 років і була похована у грузинському селі, де прожила майже все своє життя.