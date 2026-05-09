Ледь не луснув. Вираз обличчя Путіна на параді став приводом для мемів

Не пройшли повз навіть китайці

На параді в Москві 9 травня камери спіймали кумедний вираз обличчя російського президента Володимира Путіна. Це фото вже надихнуло українців на творення мемів.

У мережі про курйозну міміку Путіна пишуть навіть китайці. Так, один з каналів зазначив, що, ймовірніше, лідер Росії скривився саме через невелику кількість ветеранів Другої світової, яких запросили на парад.

"На відео так багато порожніх місць там, де мали б бути ветерани — хіба люди не з'явилися? Не дивно, що вираз обличчя Путіна такий жахливий", — йдеться у повідомленні.

Пост про вираз обличчя Путіна

Зауважимо, що на фото видно, наскільки сильно скривився Путіна під час параду. Сталось це, коли він виходив з авто. Люди також помітили, що й ботоксу в обличчі лідера не так багато, адже є чимало зморшок. У мережі вже жартували з цього приводу, написавши, що санкції дійшли й до ботоксу.

Обличчя Путіна на параді 9 травня

Меми про вираз обличчя Путіна на параді

Також у мемах згадали й указ президента України Володимира Зеленського, яким він дозволив Росії провести парад 9 травня в Москві. До слова, в Кремлі на це відреагували бурхливо та агресивно.

Меми про вираз обличчя Путіна на параді

Нагадаємо, що відзначились на параді 9 травня й іноземні гості, які приїхали підтримати Путіна.

Раніше "Телеграф" ділився найкращими мемами про 9 травня в Москві. Українці жартували не тільки про парад.