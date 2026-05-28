"АТБ" бере на роботу неповнолітніх: скільки можна заробити на канікулах

Графік роботи, як у дорослого

Найбільша мережа супермаркетів України "АТБ" відкрила двері для підлітків, охочих підзаробити під час канікул. Тепер працевлаштуватися до компанії можна вже з 17 років.

Про це у компанії повідомили на своїй сторінці у TikTok. Щоб розпочати процес працевлаштування, підліткам достатньо лише заповнити відповідну онлайн-заявку.

Які вакансії доступні та скільки платять

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", для неповнолітніх співробітників відкриті дві основні позиції: вантажник та комплектувальник.

Згідно з актуальними даними на сайтах з пошуку роботи, рівень заробітної плати для цієї вікової категорії є досить конкурентним:

Вантажник: до 30 000 гривень.

Робота в "АТБ"

Комплектувальник: до 27 000 гривень.

Графік та умови роботи

За словами HR-представниці компанії, графік роботи тривалістю 12 годин. Передбачається позмінний режим: 4 робочі дні через 4 вихідних.

Водночас у компанії наголосили на важливому обмеженні: неповнолітніх працівників категорично не допускають до роботи на касах. Це рішення пояснюють тим, що посада касира передбачає матеріальну відповідальність та безпосередню роботу з готівкою, що вимагає досягнення повноліття.

Юридичні нюанси

На запитання журналістів "Телеграфу" щодо законності такого працевлаштування та дотримання трудового кодексу для осіб, які не досягли 18 років, в HR-відділі "АТБ" зазначили, що ці деталі варто уточнювати.

Зверніть увагу! Відповідно до Кодексу законів про працю України, працевлаштування неповнолітніх має супроводжуватися обов’язковим медичним оглядом та скороченою тривалістю робочого часу (для осіб від 16 до 18 років — не більше 36 годин на тиждень).

Що про це думають у мережі

Новина викликала жваву дискусію в мережі. Користувачі досить скептично поставилися до можливості працевлаштування молоді на такі посади. Люди пишуть, що 12-годинні зміни є надто важкими для 17-річних підлітків, особливо враховуючи напружений темп роботи у мережі. Також українці висловлюють занепокоєння щодо відповідності такого графіка законодавчим нормам про скорочений робочий день для неповнолітніх.

Окремо користувачі підкреслюють, що робота за касою для підлітків не є можливою не лише через матеріальну відповідальність, а й через законодавчі обмеження на продаж підакцизних товарів (алкоголю та тютюну). Крім того, деякі коментатори висловлюють сумнів щодо реального розміру заробітної плати, припускаючи, що зазначені суми можуть бути "брудними", тобто до вирахування податків.

Раніше "Телеграф" писав, через яку звичну фразу покупців у співробітників здають нерви.