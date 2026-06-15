Сестра Фріске назвала Шепелєва "петушарою" та розкрила правду про життя 13-річного сина покійної співачки

Шоумен досі не дає синові спілкуватися із сім'єю матері — Жанни Фріске

В 11-ту річницю смерті російської співачки Жанни Фріске її молодша сестра Наталія відвідала могилу співачки та поділилася новими подробицями про стосунки родини з сином артистки Платоном. В інтерв'ю російським ЗМІ вона зізналася, що сім'я вже багато років не має можливості бачитися з хлопцем, але не полишає спроб налагодити контакт.

За словами Наталії Фріске, несподіваний шанс з'явився у день народження Платона. Тоді одна з підписниць повідомила їй, що її донька навчається з сином Жанни в одному класі. Скориставшись нагодою, сестра співачки попросила передати хлопцеві записку з номерами телефонів родичів.

Як розповіла Наталія, разом із листом вони хотіли передати Платону й невелику суму грошей. За задумом сім'ї, якщо хлопець сам захоче відновити спілкування, він міг би зв'язатися з бабусею, дідусем або тіткою. Однак жінка, яка запропонувала допомогу, відповіла, що спочатку має узгодити це питання з Катериною Тулуповою — нинішньою обраницею телеведучого Дмитра Шепелєва.

Сестра Жанни також заявила, що особисто зустрітися з племінником практично неможливо. За її словами, хлопця привозять до школи та забирають звідти, а сама територія навчального закладу перебуває під охороною.

Наталія Фріске додала, що за всі роки родина отримувала чимало пропозицій щодо зустрічі з Платоном, однак, за її словами, майже всі вони передбачали телевізійні зйомки. Жінка емоційно назвала Шепелєва "петушарою".

Жанна Фріске і Наталія Фріске. Фото: vk.com

Що відомо про конфлікт між Дмитром Шепелєвим і сім'єю Жанни Фріске

Гуний конфлікт виник після смерті Жанни Фріске у 2015 році. Родичі артистки заявляли, що телеведучий обмежує їхнє спілкування з Платоном, через що вони не можуть брати участь у житті онука.

Сам Шепелєв раніше пояснював свою позицію турботою про сина. Телеведучий стверджував, що прагне захистити хлопчика від постійних публічних скандалів і конфліктів, які за його словами, створювали рідні після смерті Жанни.

Жанна Фріске і Наталія Фріске. Фото: росЗМІ

Одним із найбільш резонансних питань стала доля коштів, які благодійна організація "Русфонд" збирала на лікування Жанни. Сторони тривалий час з'ясовували обставини використання цих грошей у судах.

Також батько співачки Володимир Фріске не раз виступав із гучними заявами на адресу телеведучого, критикуючи його дії під час хвороби доньки та звинувачуючи у неналежному ставленні до неї. Сам Шепелєв у відповідь стверджував, що після смерті Жанни стикався з тиском і погрозами з боку її родичів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шепелєв висловився про Жанну Фріске у роковини її смерті. Дмитро зазначив, що з віком почав інакше сприймати втрату та краще розуміти почуття батьків співачки.