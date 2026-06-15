Сестра Фріске назвала Шепелєва "петушарою" та розкрила правду про життя 13-річного сина покійної співачки
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Шоумен досі не дає синові спілкуватися із сім'єю матері — Жанни Фріске
В 11-ту річницю смерті російської співачки Жанни Фріске її молодша сестра Наталія відвідала могилу співачки та поділилася новими подробицями про стосунки родини з сином артистки Платоном. В інтерв'ю російським ЗМІ вона зізналася, що сім'я вже багато років не має можливості бачитися з хлопцем, але не полишає спроб налагодити контакт.
За словами Наталії Фріске, несподіваний шанс з'явився у день народження Платона. Тоді одна з підписниць повідомила їй, що її донька навчається з сином Жанни в одному класі. Скориставшись нагодою, сестра співачки попросила передати хлопцеві записку з номерами телефонів родичів.
Як розповіла Наталія, разом із листом вони хотіли передати Платону й невелику суму грошей. За задумом сім'ї, якщо хлопець сам захоче відновити спілкування, він міг би зв'язатися з бабусею, дідусем або тіткою. Однак жінка, яка запропонувала допомогу, відповіла, що спочатку має узгодити це питання з Катериною Тулуповою — нинішньою обраницею телеведучого Дмитра Шепелєва.
Сестра Жанни також заявила, що особисто зустрітися з племінником практично неможливо. За її словами, хлопця привозять до школи та забирають звідти, а сама територія навчального закладу перебуває під охороною.
Наталія Фріске додала, що за всі роки родина отримувала чимало пропозицій щодо зустрічі з Платоном, однак, за її словами, майже всі вони передбачали телевізійні зйомки. Жінка емоційно назвала Шепелєва "петушарою".
Що відомо про конфлікт між Дмитром Шепелєвим і сім'єю Жанни Фріске
Гуний конфлікт виник після смерті Жанни Фріске у 2015 році. Родичі артистки заявляли, що телеведучий обмежує їхнє спілкування з Платоном, через що вони не можуть брати участь у житті онука.
Сам Шепелєв раніше пояснював свою позицію турботою про сина. Телеведучий стверджував, що прагне захистити хлопчика від постійних публічних скандалів і конфліктів, які за його словами, створювали рідні після смерті Жанни.
Одним із найбільш резонансних питань стала доля коштів, які благодійна організація "Русфонд" збирала на лікування Жанни. Сторони тривалий час з'ясовували обставини використання цих грошей у судах.
Також батько співачки Володимир Фріске не раз виступав із гучними заявами на адресу телеведучого, критикуючи його дії під час хвороби доньки та звинувачуючи у неналежному ставленні до неї. Сам Шепелєв у відповідь стверджував, що після смерті Жанни стикався з тиском і погрозами з боку її родичів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Шепелєв висловився про Жанну Фріске у роковини її смерті. Дмитро зазначив, що з віком почав інакше сприймати втрату та краще розуміти почуття батьків співачки.