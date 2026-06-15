Сестра Фриске назвала Шепелева "петушкой" и раскрыла правду о жизни 13-летнего сына покойной певицы

Шоумен до сих пор не дает сыну общаться с семьей матери

В 11-ю годовщину смерти российской певицы Жанны Фриске ее младшая сестра Наталья посетила могилу певицы и поделилась новыми подробностями об отношениях семьи с сыном артистки Платоном. В интервью российским СМИ она призналась, что у семьи уже много лет нет возможности видеться с парнем, но не оставляет попыток наладить контакт.

По словам Натальи Фриске, неожиданный шанс появился в день рождения Платона. Тогда одна из подписниц сообщила ей, что ее дочь учится с сыном Жанны в одном классе. Воспользовавшись случаем, сестра певицы попросила передать записку с номерами телефонов родственников.

Как рассказала Наталья, вместе с письмом они хотели передать Платону и небольшую сумму денег. По замыслу семьи, если парень сам захочет возобновить общение, он мог бы связаться с бабушкой, дедушкой или тетей. Однако предложившая помощь женщина ответила, что сначала должен согласовать этот вопрос с Екатериной Тулуповой — нынешней избранницей телеведущего Дмитрия Шепелева.

Сестра Жанны также заявила, что лично встретиться с племянником практически невозможно. По ее словам, парня привозят в школу и забирают оттуда, а сама территория учебного заведения находится под охраной.

Наталья Фриске добавила, что за все годы семья получала немало предложений по встрече с Платоном, однако по ее словам, почти все они предполагали телевизионные съемки. Женщина эмоционально назвала Шепелева "петушарой".

Жанна Фриске и Наталья Фриске. Фото: vk.com

Что известно о конфликте между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске

Гуный конфликт возник после смерти Жанны Фриске в 2015 году. Родственники артистки заявляли, что телеведущий ограничивает их общение с Платоном, поэтому они не могут участвовать в жизни внука.

Сам Шепелев ранее объяснял свою позицию заботой о сыне. Телеведущий утверждал, что стремится оградить мальчика от постоянных публичных скандалов и конфликтов, которые, по его словам, создавали родные после смерти Жанны.

Жанна Фриске и Наталья Фриске. Фото: росСМИ

Одним из наиболее резонансных вопросов стала судьба средств, которые благотворительная организация "Русфонд" собирала для лечения Жанны. Стороны долгое время выясняли обстоятельства использования этих денег в судах.

Также отец певицы Владимир Фриске не раз выступал с громкими заявлениями в адрес телеведущего, критикуя его действия во время болезни дочери и обвиняя ненадлежащее отношение к ней. Сам Шепелев в ответ утверждал, что после смерти Жанны сталкивался с давлением и угрозами со стороны ее родственников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шепелев высказался о Жанне Фриске в годовщину ее смерти. Дмитрий отметил, что с возрастом стал иначе воспринимать потерю и лучше понимать чувство родителей певицы.