Сестра Фриске назвала Шепелева "петушкой" и раскрыла правду о жизни 13-летнего сына покойной певицы
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Шоумен до сих пор не дает сыну общаться с семьей матери
В 11-ю годовщину смерти российской певицы Жанны Фриске ее младшая сестра Наталья посетила могилу певицы и поделилась новыми подробностями об отношениях семьи с сыном артистки Платоном. В интервью российским СМИ она призналась, что у семьи уже много лет нет возможности видеться с парнем, но не оставляет попыток наладить контакт.
По словам Натальи Фриске, неожиданный шанс появился в день рождения Платона. Тогда одна из подписниц сообщила ей, что ее дочь учится с сыном Жанны в одном классе. Воспользовавшись случаем, сестра певицы попросила передать записку с номерами телефонов родственников.
Как рассказала Наталья, вместе с письмом они хотели передать Платону и небольшую сумму денег. По замыслу семьи, если парень сам захочет возобновить общение, он мог бы связаться с бабушкой, дедушкой или тетей. Однако предложившая помощь женщина ответила, что сначала должен согласовать этот вопрос с Екатериной Тулуповой — нынешней избранницей телеведущего Дмитрия Шепелева.
Сестра Жанны также заявила, что лично встретиться с племянником практически невозможно. По ее словам, парня привозят в школу и забирают оттуда, а сама территория учебного заведения находится под охраной.
Наталья Фриске добавила, что за все годы семья получала немало предложений по встрече с Платоном, однако по ее словам, почти все они предполагали телевизионные съемки. Женщина эмоционально назвала Шепелева "петушарой".
Что известно о конфликте между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске
Гуный конфликт возник после смерти Жанны Фриске в 2015 году. Родственники артистки заявляли, что телеведущий ограничивает их общение с Платоном, поэтому они не могут участвовать в жизни внука.
Сам Шепелев ранее объяснял свою позицию заботой о сыне. Телеведущий утверждал, что стремится оградить мальчика от постоянных публичных скандалов и конфликтов, которые, по его словам, создавали родные после смерти Жанны.
Одним из наиболее резонансных вопросов стала судьба средств, которые благотворительная организация "Русфонд" собирала для лечения Жанны. Стороны долгое время выясняли обстоятельства использования этих денег в судах.
Также отец певицы Владимир Фриске не раз выступал с громкими заявлениями в адрес телеведущего, критикуя его действия во время болезни дочери и обвиняя ненадлежащее отношение к ней. Сам Шепелев в ответ утверждал, что после смерти Жанны сталкивался с давлением и угрозами со стороны ее родственников.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Шепелев высказался о Жанне Фриске в годовщину ее смерти. Дмитрий отметил, что с возрастом стал иначе воспринимать потерю и лучше понимать чувство родителей певицы.