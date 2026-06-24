ШІ назвав декілька причин появи незвичайного слова

Російська військова радіостанція "УВБ-76" також відома як "Жужжалка" або радіо "Судного дня", передала дуже незвичайне повідомлення.

Увечері 24 червня російські ЗМІ поширили інформацію, що радіостанція передала аж 20 повідомлень. Серед них були невнятні слова або слова типу "весна", "підтримка" і так далі. Нижче у матеріалі буде представлений повний перелік.

Але увагу соціальних мереж привернуло слово "калоед" (на русс.), яке також було в одному із сигналів, а точніше — 18-му за рахунком.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у штучного інтелекту Gemini, що може означати таємниче послання.

ШІ вважає, що поява такого слова в радіоефірі виглядає дуже комічно, але з погляду військового зв’язку та криптографії цьому є декілька цілком раціональних пояснень.

Особливості кодових книг (генерація випадкових слів). ШІ пояснює, що військові системи зв’язку РФ (зокрема "Моноліт", в рамках якої веде мовлення станція) використовують спеціальні кодові таблиці або книги. Тобто окремі слова не несуть жодного лексичного значення. Це лише звуковий код, в якому зашифровані координати, наказ, розпорядження для вузлів зв’язку, що приймають. Для спрощення сприйняття на слух часто використовують слова. Не виключено, що саме це слово колись потрапило до генератора випадкових слів або словника кодових позначень.

ШІ пояснює, що військові системи зв’язку РФ (зокрема "Моноліт", в рамках якої веде мовлення станція) використовують спеціальні кодові таблиці або книги. Тобто окремі слова не несуть жодного лексичного значення. Це лише звуковий код, в якому зашифровані координати, наказ, розпорядження для вузлів зв’язку, що приймають. Для спрощення сприйняття на слух часто використовують слова. Не виключено, що саме це слово колись потрапило до генератора випадкових слів або словника кодових позначень. Людський чинник та армійський гумор. Повідомлення в мікрофон зачитують живі люди, а тому слово могло бути видане як гумор. Також це могло бути слово видане експромтом для перевірки зв’язку в конкретний момент часу.

Повідомлення в мікрофон зачитують живі люди, а тому слово могло бути видане як гумор. Також це могло бути слово видане експромтом для перевірки зв’язку в конкретний момент часу. Умисний тролінг чи ІПСО. ШІ наголошує, що "УВБ-76" протягом багатьох років є об’єктом культового статусу в інтернеті. При цьому російські військові чудово знають, що кожен із них фіксується ботами та трансляціями. Вкидання подібних слів може привертати себе увагу створювати обговорення у соціальних мережах для відволікання уваги від аналізу реальної активності чи інших зашифрованих сигналів.

що "УВБ-76" протягом багатьох років є об’єктом культового статусу в інтернеті. При цьому російські військові чудово знають, що кожен із них фіксується ботами та трансляціями. Вкидання подібних слів може привертати себе увагу створювати обговорення у соціальних мережах для відволікання уваги від аналізу реальної активності чи інших зашифрованих сигналів. Зламування ефіру або "пірати". Ця станція є військовою та її частота ($4625$ кГц) є короткохвильовою. Але Gemini не виключає, що вкинути незвичайне слово могли радіохулігани або "пірати", які вже неодноразово перехоплювали частоту "Жежжалки", глушили її, крутили туди треки або вигукували образи.

Підсумовуючи, ШІ схиляється до версії, що справа тут або у банальній випадковості криптографічного словника, або у банальному армійському абсурді, який зв’язувачі пустили в ефір заради розваги.

Відповідь ШІ Gemini/"Телеграф"

Відповідь ШІ Gemini/" Телеграф"

Чи може справа в Путіні та його таємній валізі?

Історія про те, що за російським головою Володимиром Путіним у закордонних поїздках спецслужби возять окрему валізку для збирання його екскрементів (щоб іноземні розвідки не отримали доступу до аналізів та даних про його здоров’я), є всесвітньо відомим мемом. Саме тому в соцмережах вже стали припускати, що слово, видане радіостанцією, могло бути пов’язане з цією історією.

"Якщо слово "калоед" з’явилося саме в контексті цього мема, то це геніальний і дуже тонкий тролінг з боку українських або проукраїнських радіопіратів, які просто підірвали інформпростор, знаючи, яка асоціація виникне у всіх першою", — з гумором відповів ШІ.

Або це могла бути свідома диверсія всередині системи. Тобто можна припустити, що черговий оператор провів прихований саботаж і вимовив це слово як відсилання на Путіна.

Але незважаючи на жартівливий варіант, ШІ все ж таки більш впевнений у попередніх двох варіантах.

Як за Путіним ходять зі спеціальною валізою. Фото: Соцмережі

Повний список слів, які передала радіостанція 24 червня

Амиловкус (09:11 мск)

Растирание (09:16 мск)

Генолис (10:36 мск)

Гидопрах (10:44 мск)

Предстоящий (10:44 мск)

Придирчивый (10:47 мск)

Утюгонит (11:35 мск)

Волокита (12:25 мск)

Аистотитр (12:25 мск)

Улусокорм (12:52 мск)

Полуостров (13:03 мск)

Слухоблин (13:03 мск)

Лессолитр (13:52 мск)

Фрицотютя (14:28 мск)

Маклер (14:28 мск)

Поддержка (14:53 мск)

Весна (15:44 мск)

Битотютя (16:44 мск)

Амидомайн (16:49 мск)

Зовоплед (16:49 мск)

Вурдалак (16:57 мск)

Мазание (16:57 мск)

Мракощуп (16:59 мск)

Калоед (17:02 мск)

Флюсобоб (17:05 мск)

Долохук (17:05 мск)

Клювик (17:10 мск)

Що відомо про радіостанцію "Судного дня" і чому її так називають

УВБ-76 — російська короткохвильова радіостанція системи "Моноліт" на частоті 4625,0 кГц. Черговий оператор радіостанції передає радіограми з допомогою фонетичного алфавіту, звані моноліти.

За даними 2016 року, центрами мовлення були Воронеж, Псков та селище Бугри Ленінградської області РФ. У липні 2018 року за допомогою загальнодоступної мережі SDR-радіоприймачів KIWI було підтверджено розташування передавача в передавальному радіоцентрі 60 вузла зв’язку "Вулкан" Міністерства оборони Росії (селище Керро Ленінградської області).

Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого невідомо, хоча працювати вона почала у 1970-х роках. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить Збройним силам РФ. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "дзижка" є частиною системи радянських часів "Периметр" (інша назва — "Мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активною у січні та лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що ефір станції не раз зламували та запускали там музику.

Назва радіостанція "Судного дня" — це не офіційний термін, а медійна та інтернет-псевдонімна назва, яка виникла через високу таємність, монотонний сигнал і чутки навколо неї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загадкова "радіостанція Судного дня" знову заговорила після розмови Трампа з Путіним.