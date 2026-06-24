ИИ назвал несколько причин появления необычного слова

Российская военная радиостанция "УВБ-76" также известная как "Жужжалка" или радио "Судного дня", передала весьма необычное сообщение.

Вечером 24 июня российские СМИ распространили информацию, что радиостанция передала целых 20 сообщений. Среди них были нефтяные слова или же слова по типу "весна", "поддержка" и так далее. Ниже в материале будет представлен полный список.

Но внимание социальных сетей привлекло слово "калоед", которое также было в одном из сигналов, а точнее — 18-м по счету.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini, что может означать таинственное послание.

ИИ считает, что появление такого слово в радио-эфире выглядит весьма комично, но с точки зрения военной связи и криптографии этому есть несколько вполне рациональных объяснений.

Особенности кодовых книг (Генерация случайных слов). ИИ объясняет, что военные системы связи РФ (в частности "Монолит", в рамках которой вещает станция) используют специальные кодовые таблицы или книги. То есть, отдельные слова не несут никакого лексического значения. Это всего лишь звуковой код, в котором зашифрованы координаты, приказ, распоряжение для принимающих узлов связи. Для упрощения восприятия на слух зачастую используют слова. Не исключено, что именно это слово когда-то попало генератору случайных слов или словарю кодовых обозначений.

ИИ объясняет, что военные системы связи РФ (в частности "Монолит", в рамках которой вещает станция) используют специальные кодовые таблицы или книги. То есть, отдельные слова не несут никакого лексического значения. Это всего лишь звуковой код, в котором зашифрованы координаты, приказ, распоряжение для принимающих узлов связи. Для упрощения восприятия на слух зачастую используют слова. Не исключено, что именно это слово когда-то попало генератору случайных слов или словарю кодовых обозначений. Человеческий фактор и армейский юмор. Сообщения в микрофон зачитывают живые люди, а потому слово могло быть выдано в качестве юмора. Также это могло быть слово, выданное экспромтом для проверки связи в конкретный момент времени.

Сообщения в микрофон зачитывают живые люди, а потому слово могло быть выдано в качестве юмора. Также это могло быть слово, выданное экспромтом для проверки связи в конкретный момент времени. Умышленный троллинг или ИПСО. ИИ акцентирует, что "УВБ-76" на протяжении многих лет является объектом культового статуса в интернете. При этом российские военные прекрасно знают, что каждый из них фиксируется ботами и трансляциями. Вбрасывание подобных слов может привлекать к себе внимание создавать обсуждения в социальных сетях для отвлечения внимания от анализа настоящей активности либо остальных зашифрованных сигналов.

что "УВБ-76" на протяжении многих лет является объектом культового статуса в интернете. При этом российские военные прекрасно знают, что каждый из них фиксируется ботами и трансляциями. Вбрасывание подобных слов может привлекать к себе внимание создавать обсуждения в социальных сетях для отвлечения внимания от анализа настоящей активности либо остальных зашифрованных сигналов. Взлом эфира или "пираты". Данная станция является военной и ее частота ($4625$ кГц) является коротковолновой. Но Gemini не исключает, что вбросить необычное слово могли радио-хулиганы или "пираты", которые уже неоднократно перехватывали частоту "Жужалки", глушили ее, крутили туда треки или выкрикивали образы.

Подводя итог, ИИ склоняется к версии, что дело здесь или в банальной случайности криптографического словаря, или с банальным армейским абсурдом, который связисты пустили в эфир ради развлечения или слушания.

Ответ ИИ Gemini / "Телеграф"

Ответ ИИ Gemini / "Телеграф"

Или дело в Путине и его тайном чемодане?

История о том, что за российском главой Владимиром Путиным в зарубежных поездках спецслужбы возят отдельный чемоданчик для сбора его экскрементов (чтобы иностранные разведки не получили доступ к анализам и данным о его здоровье), является всемирно известным мемом. Именно поэтому в соцсетях уже стали предполагать, что слово, выданное радиостанцией, могло быть как-то связано с этой историей.

"Если слово "калоед" появилось именно в контексте этого мема, то это гениальный и очень тонкий троллинг со стороны украинских или проукраинских радио-пиратов, просто подорвавших информпространство, зная, какая ассоциация возникнет у всех первой", — с юмором ответил ИИ.

Или же это могла быть сознательная диверсия внутри системы. То есть, можно предположить, что дежурный оператор провел скрытый саботаж и произнес это слово, как отсылку на Путина.

Но несмотря на шуточный вариант, ИИ все же более уверен в предыдущих двух вариантах.

Как за Путиным ходят со специальным чемоданом. Фото: Соцсети

Полный список слов, которые передала радиостанция 24 июня

Амиловкус (09:11 мск)

Растирание (09:16 мск)

Генолис (10:36 мск)

Гидопрах (10:44 мск)

Предстоящий (10:44 мск)

Придирчивый (10:47 мск)

Утюгонит (11:35 мск)

Волокита (12:25 мск)

Аистотитр (12:25 мск)

Улусокорм (12:52 мск)

Полуостров (13:03 мск)

Слухоблин (13:03 мск)

Лессолитр (13:52 мск)

Фрицотютя (14:28 мск)

Маклер (14:28 мск)

Поддержка (14:53 мск)

Весна (15:44 мск)

Битотютя (16:44 мск)

Амидомайн (16:49 мск)

Зовоплед (16:49 мск)

Вурдалак (16:57 мск)

Мазание (16:57 мск)

Мракощуп (16:59 мск)

Калоед (17:02 мск)

Флюсобоб (17:05 мск)

Долохук (17:05 мск)

Клювик (17:10 мск)

Что известно о радиостанции "Судного дня" и почему ее так называют

УВБ-76 – российская коротковолновая радиостанция системы "Монолит" на частоте 4625,0 кГц. Дежурный оператор радиостанции передает радиограммы с использованием фонетического алфавита, так называемые монолиты.

По данным 2016 года, центрами вещания являлись Воронеж, Псков и поселок Бугры Ленинградской области РФ. В июле 2018 с помощью общедоступной сети SDR-радиоприемников KIWI было подтверждено расположение передатчика в передающем радиоцентре 60 узла связи "Вулкан" Министерства обороны России (поселок Кэрро Ленинградской области).

Отметим, что о реальном назначении УВБ-76 до сих пор ничего неизвестно, хотя работать она начала в 1970-х годах. Считается, что радиостанция УВБ-76 принадлежит Вооруженным силам РФ. Но официально это не подтверждено. В западных СМИ популярна версия, что "жужжалка" является частью системы советских времен "Периметр" (другое название — "Мёртвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или потери связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

До 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения еженедельно, а иногда и каждый день. Затем активность значительно упала. Радиостанция была очень активна в январе и феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину. Интересно, что эфир станции не раз взламывали и запускали там музыку.

Название радиостанция "Судного дня" — это не официальный термин, а медийное и интернет-псевдонимное название, которое возникло из-за высокой секретности, монотонного сигнала и слухов вокруг нее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что загадочная "радиостанция Судного дня" снова заговорила после разговора Трампа с Путиным.