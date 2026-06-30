Дрони вдруге атакували Центр космічного зв'язку біля Москви. Чому це важливо (відео)

Цей об'єкт використовується для військового зв'язку та координації військ

Центр космічного зв'язку (ЦКЗ) у місті Дубна у Московській області Росії знову потрапив під удар в ході атаки 30 червня. Раніше він вже був уражений 22 червня.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників, яка розпочалася близько четвертої ранку 30 червня. За його даними, ворожа ППО нібито збила близько 60 БпЛА.

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Telegram-канал Supernova+ підтвердив успішну атаку на ЦКЗ "Дубна". Він публікує відео, на якому видно, що після вибухів в небо здіймається дим.

Повторна атака на ЦКЗ "Дубна" Фото: Supernova+

Що відомо про ЦКЗ "Дубна"

Центр космічного зв'язку у місті Дубна є найбільшим наземним комплексом супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ.

Це — один із п’яти центрів космічного зв'язку ФГУП "Космічний зв'язок", що забезпечує роботу супутникових каналів зв'язку та телерадіомовлення. Також він обслуговує лінії урядового зв'язку.

ЦКЗ "Дубна". Фото: Вікіпедія

ЦКЗ "Дубна" вже був під ударами зовсім нещодавно — в ніч на 22 червня. 24 червня Генштаб ЗСУ підтвердив, що ЦКЗ "Дубна" було уражено, там виникла пожежа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 29 червня, в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Після них виникла пожежа зі значним задимленням та блекаут.