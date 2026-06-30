Дроны второй раз атаковали Центр космической связи возле Москвы. Почему это важно (видео)

Этот объект используется для военной связи и координации войск

Центр космической связи (ЦКС) в городе Дубно в Московской области России снова попал под удар в ходе атаки 30 июня. Ранее он уже был поражен 22 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о массированной атаке беспилотников, которая началась около четырех утра 30 июня. По его данным, вражеская ПВО якобы сбила около 60 БпЛА.

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Telegram-канал Supernova+ подтвердил успешную атаку на ЦКС "Дубна". Он публикует видео, где видно, что после взрывов в небо поднимается дым.

Повторная атака на ЦКС "Дубна" Фото: Supernova+

Что известно о ЦКС "Дубна"

Центр космической связи в городе Дубна является самым крупным наземным комплексом спутниковой связи в России. Центр используется для военной связи, управления спутниковыми ретрансляторами, применяемыми миноборонами РФ для связи, разведки и координации войск.

Это один из пяти центров космической связи ФГУП "Космическая связь", обеспечивающий работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Также он обслуживает линии правительственной связи.

ЦКЗ "Дубна". Фото: Википедия

ЦКС "Дубна" уже был под ударами совсем недавно — в ночь на 22 июня. 24 июня Генштаб ВСУ подтвердил, что ЦКЗ "Дубна" был поражен, там возник пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 29 июня, в оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. После них возник пожар со значительным задымлением и блэкаутом.