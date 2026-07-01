Путіністка Аніта Цой без краплі совісті поїхала на Донеччину відпрацьовувати криваві рублі

В Україні вона давно під санкціями

Російська співачка Аніта Цой, яка відкрито підтримує кремлівську політику та повномасштабне вторгнення РФ в Україну, вкотре відзначилася поїздкою на тимчасово окуповану територію нашої країни. Цього разу артистка відвідала окупований Донецьк і Харцизьк.

Там вона взяла участь у чергових заходах, що які російські пропагандистські ресурси показали як "поїздку із благодійною місією". В окупованому Донецьку путіністка зустрілася з молоддю та представниками фонду "Время добрых", передавши їм ікону.

Після цього вирушила до окупованого Харцизька, де поспілкувалася з учасниками місцевої театральної студії. Усе це росЗМІ традиційно подали як мало не історичну подію.

Щоправда, за красивими кадрами вкотре залишилося найголовніше — саме Росія перетворила частину Донеччини на територію війни, руйнувань і окупації. А тепер її зірки їздять туди з показовими візитами, ніби це звичайний культурний маршрут, а не українська земля, захоплена силою.

Путіністка Аніта Цой. Фото: росЗМІ

Для Аніти Цой така роль давно стала звичною. Після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримала політику Путіна. Співачка регулярно бере участь у пропагандистських концертах, виступає перед російськими військовими.

Не дивно, що ще у січні 2023 року Аніта Цой опинилася під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Причина очевидна — її публічна підтримка держави-агресора та участь в антиукраїнській діяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Пса" Микита Панфілов і що говорить про війну. Він не відвідував Крим через роботу в Україні.