Путинистка Анита Цой без капли совести похала в Донецк отрабатывать кровавые рубли

В Украине она давно под санкциями

Российская певица Анита Цой, открыто поддерживающая кремлевскую политику и полномасштабное вторжение РФ в Украину, в очередной раз отметилась поездкой на временно оккупированную территорию нашей страны. На этот раз артистка посетила оккупированные Донецк и Харцызск.

Там она приняла участие в очередных мероприятиях, которые российские пропагандистские ресурсы показали как "поездку с благотворительной миссией". В оккупированном Донецке путинистка встретилась с молодежью и представителями фонда "Время добрых", передав им икону.

После этого отправилась в оккупированный Харцызск, где пообщалась с участниками местной театральной студии. Все это росСМИ традиционно подали как чуть ли не историческое событие.

Правда, за красивыми кадрами еще раз осталось самое главное — именно Россия превратила часть Донетчины в территорию войны, разрушений и оккупации. А теперь ее звезды ездят туда с показательными визитами, как будто это обычный культурный маршрут, а не украинская земля, захваченная силой.

Путинистка Анита Цой. Фото: росСМИ

Для Аниты Цой такая роль давно стала привычной. После начала полномасштабного вторжения, она открыто поддержала политику Путина. Певица регулярно участвует в пропагандистских концертах, выступает перед русскими военными.

Неудивительно, что еще в январе 2023 Анита Цой оказалась под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причина очевидна — его публичная поддержка государства-агрессора и участие в антиукраинской деятельности.

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