Путіністка Матвієнко вирішила навчити росіян економії у піджаку за сотні тисяч (фото)

Закликала затягнути паски, а сама вийшла у піджаку за 277 тисяч

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Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко опинилася у центрі глузувань після того, як її спіймали на явній невідповідності власним закликам росіян жити економніше. Російську чиновницю, яка є однією з найближчих соратниць диктатора Володимира Путіна, викрили у лицемірстві через дороге вбрання.

Приводом для критики став пост російського блогера з ніком volos_connect в Threads. Він нагадав, що зовсім недавно, у червні, Матвієнко закликала росіян в умовах нинішньої ситуації "жити економно та ефективно економити кожну копійку". При цьому блогер опублікував фотоколаж, на якому політик зображена у фіолетовому блейзері італійського люксового бренду Dolce & Gabbana з атласною окантовкою.

Як зазначає автор публікації, вартість такого піджака перевищує 277 тисяч рублів. У перерахунку на українську валюту це близько 450 тисяч гривень.

Контраст між заявами про необхідність економити та дорогим гардеробом викликав хвилю іронічних коментарів:

"Блейзер то натовський, ніколи не була так близько до провалу"

"Хоч би вже в якусь "Іру Пластилініну" вбралася, для пристойності. А то в D&G сидить і про економію триндить. Життя нас вчить. Ми і без її повчань заощадилися вже"

"Дарма ви іронізуєте! Валентина, між іншим, вже почала економити. Не кожна зможе так різко затягнути пояс і пересісти з Hermes і Chanel на більш бюджетну Dolce & Gabbana…"

Нагадаємо, Валентина Матвієнко народилася у місті Шепетівка Хмельницької області України. Попри українське походження, вона вже багато років входить до найближчого оточення Кремля та активно підтримує політику російського президента.