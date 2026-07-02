Путинистка Матвиенко решила научить россиян экономии в пиджаке за сотни тысяч (фото)

Призывала затянуть пояса, а сама вышла в пиджаке за 277 тысяч

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оказалась в центре насмешек после того, как ее поймали на явном несоответствии собственным призывам россиян жить экономнее. Российскую чиновницу, которая является одной из ближайших соратниц диктатора Владимира Путина, уличили в лицемерии из-за дорогостоящего наряда.

Поводом для критики стал пост российского блогера с ником volos_connect в Threads. Он напомнил, что совсем недавно, в июне, Матвиенко призывала россиян в условиях нынешней ситуации "жить экономно и эффективно экономить каждую копейку". При этом блогер опубликовал фотоколлаж, на котором политик запечатлена в фиолетовом блейзере итальянского люксового бренда Dolce & Gabbana с атласной окантовкой.

Как указывает автор публикации, стоимость такого пиджака превышает 277 тысяч рублей. В пересчете на украинскую валюту это составляет около 450 тысяч гривен.

Контраст между заявлениями о необходимости экономить и дорогим гардеробом вызвал волну ироничных комментариев:

"Блейзер то натовский, никогда не была так близко к провалу"

"Хоть бы уж в какую-нибудь "Иру Пластилинину" нарядилась, для приличия. А то в D&G сидит и об экономии трындит. Жизни нас учит. Мы и без её поучений заэкономились уже"

"Зря вы иронизируете! Валентина, между прочим, уже начала экономить. Не каждая сможет так резко затянуть пояс и пересесть с Hermes и Chanel на более бюджетную Dolce & Gabbana…"

Напомним, Валентина Матвиенко родилась в городе Шепетовка Хмельницкой области Украины. Несмотря на украинское происхождение, она уже много лет входит в ближайшее окружение Кремля и активно поддерживает политику российского президента.