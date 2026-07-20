У номері Шакіри виступила росіянка

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Фінал чемпіонату світу з футболу 2026 запам'ятався не лише історичним шоу в перерві матчу за участі Мадонни, а й гучним скандалом. На сцені разом із Шакірою виступила росіянка.

Оскільки російські клуби не мають права брати участь у змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА, поява росіянки викликала критику. Йдеться про виступ 10-річної Єсенії, яка танцювала у самому центрі.

Росіянка Єсенія та Шакіра

Відомо, що Єсенія вже кілька років живе у США разом із батьками. Її мати й батько працюють хореографами, а саме вони подали заявку на кастинг до команди Шакіри. За інформацією іноземних медіа, серед великої кількості претендентів співачка обрала саме юну танцівницю для участі у своєму номері.

Росіянка Єсенія та Шакіра

Для самої Міхеєвої це не перший масштабний телевізійний проєкт. Ще у 2024 році вона стала півфіналісткою популярного шоу America's Got Talent. Відтоді дівчинка продовжує будувати кар'єру у США та регулярно бере участь у великих творчих проєктах.

Після участі в американському талант-шоу юна танцівниця отримала можливість виступити на одній з найпрестижніших світових спортивних подій — у шоу фіналу чемпіонату світу з футболу. Це викликало запитання, адже поки Росія залишається відстороненою від міжнародного футболу через розв'язану війну проти України, уродженці країни-агресора продовжують отримувати місце на сценах глобальних заходів.

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