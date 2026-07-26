Штучний розум проаналізував слова глави Кремля

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Президент Росії Володимир Путін видав у прямому етері чергову порцію добірної "історичної" маячні. Цього разу він назвав західні землі України – "подарунком Сталіна".

Штучний інтелект ChatGPT після відповідного запиту "Телеграфа" вказав на безглуздість заяви глави Кремля. ШІ назвав слова Путіна "некоректними" з погляду історії.

ChatGPT чотирма тезами розбив маніпуляції Путіна:

Західні землі не були просто "подарунком Сталіна".

Ці території увійшли до складу Української РСР з різних причин та у різний час.

Сталін не "дарував Києву" території у сучасному розумінні.

Сучасні кордони України мають міжнародно-правовий статус.

Штучний розум робить висновок, що з погляду історичної науки коректніше говорити, що значна частина сучасних західних областей України увійшла до складу Української РСР внаслідок радянської політики та рішень за підсумками Другої світової війни. Проте характеризувати їх як "подарунок Сталіна Києву" — це політична риторика, яка не відображає всієї складності історичних та міжнародно-правових обставин.

З думкою ChatGPT повністю погодився і штучний інтелект Gemini:

Змови агресорів замість "подарунків"

Західна Україна – це автохтонні українські землі

Тоталітарні репресії замість "благодіяння"

Кордони України визнані міжнародним правом

Нейромережа вважає, що СРСР і Сталін використовували прагнення українського народу до соборності у власних загарбницьких цілях. Називати автохтонні землі українців "подарунком" — спроба оскаржити суб’єктність України та виправдати сучасну збройну агресію за допомогою спотворення історії.

Раніше повідомлялося, що Росія переживає серйозну кризу і фактично перебуває на межі рецесії, а її економіка "стискується" замість зростання. Представники російської опозиції зробили гучні заяви під час дискусії в Атлантичній раді США.