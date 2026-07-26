Часть Украины — "подарок Сталина"? ИИ нашел сразу 4 манипуляции в словах Путина
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Искусственный разум проанализировал слова главы Кремля
Президент России Владимир Путин выдал в прямом эфире очередную порцию отборного "исторического" бреда. На этот раз он назвал западные земли Украины — "подарком Сталина".
Искусственный интеллект ChatGPT после соответствующего запроса "Телеграфа" указал на нелепость заявления главы Кремля. ИИ назвал слова Путина "некорректными" с точки зрения истории.
ChatGPT четырьмя тезисами разбил манипуляции Путина:
- Западные земли не были просто "подарком Сталина".
- Эти территории вошли в состав Украинской ССР по разным причинам и в разное время.
- Сталин не "дарил Киеву" территории в современном понимании.
- Современные границы Украины имеют международно-правовой статус.
Искусственный разум делает вывод, что с точки зрения исторической науки корректнее говорить, что значительная часть современных западных областей Украины вошла в состав Украинской ССР в результате советской политики и решений по итогам Второй мировой войны. Однако характеризовать их как "подарок Сталина Киеву" — это политическая риторика, которая не отражает всей сложности исторических и международно-правовых обстоятельств.
С мнением ChatGPT полностью согласился и искусственный интеллект Gemini:
- Заговоры агрессоров вместо "подарков"
- Западная Украина – это автохтонные украинские земли
- Тоталитарные репрессии вместо "благотворения"
- Границы Украины признаны международным правом
Нейросеть считает, что СССР и Сталин использовали стремление украинского народа к соборности в собственных захватнических целях. Называть автохтонные земли украинцев "подарком" — попытка оспорить субъектность Украины и оправдать современную вооруженную агрессию с помощью искажения истории.
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