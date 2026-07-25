Зірка "Щасливі разом" Бочкарьова зібралася на фронт: куди зникла і що говорить про Україну "Даша Букіна"

Бочкарьова публічно дякувала Путіну

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Для багатьох українців Наталія Бочкарьова назавжди залишилася Дашею Букіною із серіалу "Щасливі разом". Свого часу цей ситком був одним із найпопулярніших на українському телебаченні, а його герої були впізнаваними в Україні. Однак після початку повномасштабного вторгнення ставлення до акторки кардинально змінилося через її публічну позицію щодо війни.

Бочкарьова не приховує, що підтримує дії російської влади. У своїх інтерв'ю вона закликала росіян об'єднатися та заявляла, що вірить у перемогу Росії. Також акторка казала, що вона за "правильний" мир — той, який без неонацистів.

Крім цього, у 2022 році Бочкарьова відвідала окупований Донецьк. За її словами, вона привозила гуманітарну допомогу та публічно подякувала Володимиру Путіну за можливість приїхати на окуповану територію. Про цю поїздку акторка розповідала в інтерв'ю російським медіа.

"Хочу сказати велике дякую президенту Путіну, що зараз можна приїхати на Донбас. Ми заїжджали до храму, де помолилися Богу і сказали: "Дякую, що не розбомбили"

Наталія Бочкарьова у ролі Даші Букіної

Вже у перші дні повномасштабного вторгнення Бочкарьова підтримала воєнні злочини Росії: "Усе робимо для того, щоб зміцнити віру. Віру в те, що ми все одно переможемо, все одно вистоїмо. Треба потерпіти. Треба всім об'єднатися, всім зібратися. Жителям Донбасу хочу побажати сили, Божої допомоги. Ми з вами. Ми поруч".

Наталія Бочкарьова

Крім того, акторка заявляла про підтримку кадетської школи, яка носить ім'я ліквідованого ватажка угруповання "ДНР" Олександра Захарченка. Попри критику та негативну реакцію в соцмережах через свою позицію, Бочкарьова неодноразово наголошувала, що вважає себе патріоткою Росії. За її словами, вона свідомо не читає коментарів у мережі й не має наміру змінювати свої погляди.

Наталія Бочкарьова. Фото: соцмережі

В одному з інтерв'ю акторка також розповіла, що її син навчається у кадетському корпусі. Вона заявила, що якщо в майбутньому його відправлять на військову службу, то готова поїхати разом із ним. Для цього, за словами Бочкарьової, вона планує пройти навчання на медичних курсах, щоб мати змогу допомагати як медик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну Писаренко з "Дизель шоу". Він втік до РФ і висміював Ігоря Ласточкіна, який служить.