День чоловічої краси 2025: найкращі листівки та картинки для привітань

16 серпня відзначається свято, що ламає стереотип про чоловіків

Цього дня, крім народного Горіхового Спасу, українці зустрічають ще одне цікаве щорічне свято — День чоловічої краси, або День догляду за собою для чоловіків.

Свято з’явилося в США у 2007 році завдяки ініціативі американської компанії American Crew, що спеціалізується на чоловічих косметичних засобах. Метою цієї події є привернення уваги до важливості догляду за собою чоловікам, розвінчання міфів про те, що косметика призначена виключно для жінок. День чоловічої краси заснований для допомоги сильній половині людства почуватися впевненіше.

У суспільстві ще відчувається відлуння старих стереотипів, але ставлення до чоловічої краси та догляду поступово змінюється. На честь свята чоловічої краси 16 серпня "Телеграф" підготував для читачів красиві листівки та картинки, які легко можна відправити близькій людині чи простому знайомому до різних соціальних мереж або месенджерів. Підійміть коханим чоловікам настрій у їхній особливий день.

З Днем чоловічої краси 2025: листівки і картинки

