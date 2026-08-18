10 загиблих: Росія вдарила ракетами по селищу, назва якого не дає спокою Путіну (карта)

Один з прильотів стався по кафе

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У вівторок, 18 серпня, Росія завдала удару по селищу Печеніги на Харківщині. Відомо про десятьох загиблих, ще вісім людей постраждали.

Оновлено. Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей, — Синєгубов. Щоб встановити особи загиблих, знадобиться експертиза ДНК, — ХОВА. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на цинічний російський удар по мирних людях. Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", — пише глава держави.

ДСНС рятує людей. Фото: ДСНС

Росія вдарила по людному місцю, багато постраждалих. Фото: ДСНС

Триває розбір завалів. Фото: ДСНС

Палали кілька машин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руйнування у центрі селища значні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів.

Як розповів "Суспільному" керівник печенізької громади Олександр Гусаров, по центральній частині Печенігів вдарили дві "Бандеролі" — російський баражуючий боєприпас або малогабаритна крилата ракета з реактивним двигуном.

Удари прийшлися на район магазинів, пошти, кафе, де вранці перебувало багато людей. Влучання були у радіусі близько 50 метрів одне від одного, одне — у кафе.

Дані щодо загиблих та поранених неостаточні. У селищі триває розбір завалів.

Чому РФ атакує Печеніги

Селище Печеніги, де знаходиться Печенізька дамба, розташовано у Чугуївському районі Харківської області. Ворог регулярно завдає атак по дамбі, яка є ключовою спорудою, що утримує однойменне водосховище. Печенізьке водосховище — велике руслове водосховище на річці Сіверський Донець, розташоване у Харківській області.

Печенізьке водосховище забезпечує понад 70% потреб Харкова у питній воді. Його також називають "Харківським морем".

Чому Путін ненавидить Печеніги

У глави Росії Володимира Путіна нездорова фіксація на печенігах та половцях. А назва атакованого селища співзвучна — Печеніги, що може викликати особливу ненависть Путіна.

Печеніги та половці — середньовічні тюркомовні кочові народи, які в різний час жили в степах біля кордонів Київської Русі та часто нападали на її землі.

Зокрема диктатор породив мемну фразу з їх згадкою під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

"Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці, – з усім впоралася Росія. Переможемо і цю заразу коронавірусну", — казав тоді Путін.

Проте, як писало "Радіо Свобода", стверджувати, що Росія "впоралася" з печенігами немає підстав. Насправді, як свідчать документи й археологічні матеріали, з печенігами "впоралися" не стільки руські князі, як половці, котрі витіснили своїх конкурентів зі степів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ, Дніпропетровську та Полтавську області балістикою та дронами. В Кривому Розі ворог завдав удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг". Загинули дві людини, 14 — отримали поранення.