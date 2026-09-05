Ранковий розворот: ЗСУ отримали нові накази на тлі "перемир’я" з Росією

У РФ повністю проігнорували "режим тиші"

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ЗСУ на тлі чуток про "тимчасове перемир’я" продовжують виконувати певні завдання щодо оборони України згідно з планом. "Режим припинення вогню" стартував опівночі, проте Росія продовжила обстрілювати Україну.

Про це РБК-Україна повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ. Там зазначили, що виконують завдання оборонної операції в повному обсязі, вказавши на те, що РФ не дотримується "режиму припинення вогню".

"Режим припинення вогню" не може бути одностороннім або несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя та здоров’я наших військовослужбовців. Отже, завдання оборонної операції виконуються у повному обсязі", — сказав співрозмовник.

Додамо, що в мережі з’явилася інформація, що вранці 5 вересня Сили оборони України отримали скасування розпорядження про тимчасове припинення вогню.

Що відомо про "перемир’я"

Про режим тиші 4 вересня повідомила "Українська правда" з посиланням на свої джерела з кількох бригад з різних напрямків та високопоставленого співрозмовника в силовому блоці. За даними джерел, ініціатива виходила від України, проте на момент надання інформації жодних домовленостей не було.

Що сказав Зеленський

Київ утримається від повітряних ударів на час візиту спецпосланців президента США Дональда Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — до Москви та проведення переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що Україна очікує від Росії аналогічного кроку.

Що кажуть на лінії фронту?

За інформацією "Суспільне", Сили оборони України не отримували вказівок про зупинення бойових дій на лінії фронту. Водночас американська сторона окремо обговорювала з Києвом та Москвою режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту Віткоффа та Кушнера до Москви.

При цьому джерела видання у Конгресі США заявляли про домовленість щодо перемир’я з 5 по 8 вересня, не уточнюючи його формат. Проте співрозмовники "Суспільне" в управлінні Збройних Сил, командуванні Сил ТрО "Північ", а також командири підрозділів на різних напрямках спростували інформацію про зупинку вогню на лінії фронту у цей період, про що повідомляла "УП".

Йшлося лише про перемир’я в повітрі?

Київ чекає на відповідь Москви на пропозицію про можливе припинення ударів у повітрі під час дипломатичних зустрічей, повідомило джерело РБК-Україна в Офісі президента. За його словами, йдеться про взаємну відмову від повітряних атак у конкретних часових та географічних рамках.

При цьому джерела видання у Силах оборони підтверджували, що на фронт вже надійшли бойові розпорядження зупинити удари до кінця доби 7 вересня.

Що сказав Буданов

Україна справді пропонувала Росії режим припинення вогню. Цю ініціативу передали особисто президенту РФ Володимиру Путіну, проте жодної реакції з боку РФ не було. Про це у коментарі "Суспільне" заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, пропозиція про тишу стосувалася не лише ударів територією України, а й лінії фронту. "Але дрони летять, ви всі бачили", — зазначив Буданов. Глава ОП також нагадав, що цієї неділі відбудеться візит спецпредставників президента США до України. При цьому Буданов припустив, що 6 вересня, під час їхнього візиту до Києва, Росія утримається від ударів по столиці України.

Росія продовжує атаки на Україну

Попри розмови про припинення вогню, РФ била по Україні цієї ночі. У Києві після опівночі працювала ППО. РФ вбила кілька людей у Кам’янському (Дніпропетровська область) та атакувала "Епіцентр" у Миколаєві. Крім того, окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці в Борисполі (Київська область).

Візити спецпосланців Трампа до Москви та Києва

Цими вихідними Віткофф і Кушнер мають відвідати Москву (у суботу), а потім Київ (у неділю) для проведення переговорів про припинення війни.

Стів Віткофф. Фото: Getty Images

За словами Зеленського, головна мета переговорів – знайти реальні варіанти завершення війни. Українська сторона чекає на пропозиції Віткоффа та Кушнера після зустрічей у Москві.

Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Зазначимо, що за весь період російсько-української війни жодне оголошене "перемир’я" не приносило реального та повного припинення вогню. РФ щоразу порушувала домовленості, часто вже у перші години.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив 4 вересня, що мета поїздки Віткоффа та Кушнера — "завершити війну". За його словами, вони привезуть до Росії відповідну пропозицію. Раніше "Телеграф" розповідав, чи може турне спецпосланців президента США наблизити реальну зупинку війни.