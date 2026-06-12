Кадиров-молодший отримав нові медалі. Чим відзначився та які нагороди вже має (інфографіка)
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Понад 16 медалей отримані до повноліття
18-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав дві нових нагороди за два тижні. Юнак став не тільки двічі "Героєм Чечні".
Як пишуть росЗМІ, Адам у свої 18 років обіймає посаду помічника голови Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.
Цього разу його нагородили "за видатні заслуги перед державою", "щиросердне служіння народу", підтримку "СВО" та у зв'язку з Днем Росії. За словами голови уряду республіки Магомеда Даудова, Кадиров-молодший отримав заслужені відзнаки за "патріотизм" та "відповідальність і відданість Батьківщині".
Додамо, що у 15 років Адама Кадирова вже нагороджували званням "Героя Чечні". Окрім того, 31 травня він отримав медаль "За внесок у проведення СВО".
Які нагороди має 18-річний Адам Кадиров
2023:
- Звання Герой Чеченської Республіки;
- Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Вітчизни") парламенту Чечні;
- Орден "За заслуги перед Уммою" I ступеня;
- Орден "За служіння релігії Іслам" I ступеня;
- Орден "Трудова доблесть Росії";
- Медаль "За внесок у розвиток Російського університету спецназу" I ступеня.
2024:
- Орден Кадирова (вища нагорода Чечні);
2025:
- Медаль "Захисник Чеченської Республіки";
- Нагрудний знак ОМОН "Ахмат-Грозний";
- Медаль Росгвардії "За бойову відзнаку";
- Почесна грамота Росгвардії;
- Медаль пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова
2026:
- Пам'ятна медаль до 20-річчя полку "Північ" імені Ахмата-Хаджі Кадирова;
- Золота медаль "За заслуги у підвищенні безпеки атомних станцій";
- Медаль "За внесок у проведення "СВО";
Інші нагороди:
- Медаль "Юний Герой";
- Орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою";
- Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою".
Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер Чечні Рамзан Кадиров потрапив у досить дивний курйоз. Адже він, ймовірніше, на своєму каналі опублікував координати закладки заборонених речовин.