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Кадиров-молодший отримав нові медалі. Чим відзначився та які нагороди вже має (інфографіка)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Лідер Чечні та його син Новина оновлена 12 червня 2026, 20:32
Лідер Чечні та його син. Фото Колаж "Телеграфу"

Понад 16 медалей отримані до повноліття

18-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав дві нових нагороди за два тижні. Юнак став не тільки двічі "Героєм Чечні".

Як пишуть росЗМІ, Адам у свої 18 років обіймає посаду помічника голови Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.

Цього разу його нагородили "за видатні заслуги перед державою", "щиросердне служіння народу", підтримку "СВО" та у зв'язку з Днем Росії. За словами голови уряду республіки Магомеда Даудова, Кадиров-молодший отримав заслужені відзнаки за "патріотизм" та "відповідальність і відданість Батьківщині".

Додамо, що у 15 років Адама Кадирова вже нагороджували званням "Героя Чечні". Окрім того, 31 травня він отримав медаль "За внесок у проведення СВО".

Адам та Рамзан Кадирови
Адам та Рамзан Кадирови

Які нагороди має 18-річний Адам Кадиров

2023:

  • Звання Герой Чеченської Республіки;
  • Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Вітчизни") парламенту Чечні;
  • Орден "За заслуги перед Уммою" I ступеня;
  • Орден "За служіння релігії Іслам" I ступеня;
  • Орден "Трудова доблесть Росії";
  • Медаль "За внесок у розвиток Російського університету спецназу" I ступеня.

2024:

  • Орден Кадирова (вища нагорода Чечні);

2025:

  • Медаль "Захисник Чеченської Республіки";
  • Нагрудний знак ОМОН "Ахмат-Грозний";
  • Медаль Росгвардії "За бойову відзнаку";
  • Почесна грамота Росгвардії;
  • Медаль пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова

2026:

  • Пам'ятна медаль до 20-річчя полку "Північ" імені Ахмата-Хаджі Кадирова;
  • Золота медаль "За заслуги у підвищенні безпеки атомних станцій";
  • Медаль "За внесок у проведення "СВО";

Інші нагороди:

  • Медаль "Юний Герой";
  • Орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою";
  • Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою".
Які нагороди має Адам Кадиров
Які нагороди має Адам Кадиров

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер Чечні Рамзан Кадиров потрапив у досить дивний курйоз. Адже він, ймовірніше, на своєму каналі опублікував координати закладки заборонених речовин.

Теги:
#Росія #Чечня #Рамзан Кадиров #Нагорода #Адам Кадиров