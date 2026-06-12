Кадиров-молодший отримав нові медалі. Чим відзначився та які нагороди вже має (інфографіка)

Понад 16 медалей отримані до повноліття

18-річний син голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав дві нових нагороди за два тижні. Юнак став не тільки двічі "Героєм Чечні".

Як пишуть росЗМІ, Адам у свої 18 років обіймає посаду помічника голови Чечні та секретаря Ради безпеки республіки.

Цього разу його нагородили "за видатні заслуги перед державою", "щиросердне служіння народу", підтримку "СВО" та у зв'язку з Днем Росії. За словами голови уряду республіки Магомеда Даудова, Кадиров-молодший отримав заслужені відзнаки за "патріотизм" та "відповідальність і відданість Батьківщині".

Додамо, що у 15 років Адама Кадирова вже нагороджували званням "Героя Чечні". Окрім того, 31 травня він отримав медаль "За внесок у проведення СВО".

Адам та Рамзан Кадирови

Які нагороди має 18-річний Адам Кадиров

2023:

Звання Герой Чеченської Республіки;

Орден "Даймехкан Сий" ("Честь Вітчизни") парламенту Чечні;

Орден "За заслуги перед Уммою" I ступеня;

Орден "За служіння релігії Іслам" I ступеня;

Орден "Трудова доблесть Росії";

Медаль "За внесок у розвиток Російського університету спецназу" I ступеня.

2024:

Орден Кадирова (вища нагорода Чечні);

2025:

Медаль "Захисник Чеченської Республіки";

Нагрудний знак ОМОН "Ахмат-Грозний";

Медаль Росгвардії "За бойову відзнаку";

Почесна грамота Росгвардії;

Медаль пам'яті Ахмата-Хаджі Кадирова

2026:

Пам'ятна медаль до 20-річчя полку "Північ" імені Ахмата-Хаджі Кадирова;

Золота медаль "За заслуги у підвищенні безпеки атомних станцій";

Медаль "За внесок у проведення "СВО";

Інші нагороди:

Медаль "Юний Герой";

Орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою";

Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою".

Які нагороди має Адам Кадиров

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер Чечні Рамзан Кадиров потрапив у досить дивний курйоз. Адже він, ймовірніше, на своєму каналі опублікував координати закладки заборонених речовин.