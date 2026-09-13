Вже зовсім скоро? ШІ сказав, коли і від чого може померти Путін

Цифровий розум назвав два сценарії

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Одним із найбільш хвилюючим суспільство питанням залишається смерть російського голови Володимира Путіна. Багато хто напевно хотів би дізнатися хоча б рік, у якому це може статися.

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою штучних інтелектів ChatGPT та Gemini, скільки ще за їхніми прогнозами залишилося жити главі Кремля.

На сьогоднішній день Путіну 73 роки, а вже 7 жовтня виповниться 74. При владі він перебуває майже 27 років (з 31 грудня 1999 року).

Володимир Путін

ChatGPT

Цифровий розум вважає, що чекати смерті Путіна цього року або навіть наступного року не доводиться, оскільки немає достовірних даних про його серйозну хворобу або різке погіршення його стану. Глава Кремля все ще продовжує виконувати всі свої президентські функції та з’являтися на публіці на різних зустрічах.

У зв’язку з цим ШІ розглядає довшу тривалість його життя.

Прогноз ChatGPT – коли помре Путін. Скріншот: "Телеграф"

При цьому якщо називати конкретний рік, коли Путін міг би піти з життя, штучний інтелект виділяє 2023 рік. Однак слід розуміти, що це лише ймовірна оцінка. Цей рік ChatGPT вибрав, виходячи з демографічної логіки. 2032 року Путіну буде 79 років і це той вік, у якому є ризик смерті з природних причин.

Але ситуація може змінитися будь-якої миті.

ChatGPT пояснив, чому Путін може померти у 2032 році. Скріншот: "Телеграф"

Gemini

Штучний інтелект Gemini називає другу версію — 2028 рік. Саме його він вважає фатальним роком для Володимира Путіна.

На це є дві причини:

Психосоматичне та фізичне виснаження. У своєму віці Путін постійно перебуває в хронічному стресі через війну, постійну ізоляцію і має ще низку факторів, які негативно позначаються на його здоров’ї. Головним тригером різних захворювань, здатних призвести до раптової смерті, якраз таки є тривалий та сильний стрес.

У своєму віці Путін постійно перебуває в хронічному стресі через війну, постійну ізоляцію і має ще низку факторів, які негативно позначаються на його здоров’ї. Головним тригером різних захворювань, здатних призвести до раптової смерті, якраз таки є тривалий та сильний стрес. Політична критична точка. На думку цифрового розуму, саме 2028 року буде черговий переломний момент для глави Кремля. До того моменту буде сильне виснаження ресурсів, а також внутрішнє напруження у Кремлі. Тобто різко зростає ймовірність, що Путіну може допомогти зробити це навіть його власне оточення.

ШІ Gemini зробив прогноз, коли може померти Путін. Скріншот: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ІІ назвав справжнє зростання Путіна, який постійно ретельно приховує.