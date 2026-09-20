"Хімозні" рулети з АТБ та "Сільпо": порівняли склад дешевих смаколиків і жахнулися

В одному з продуктів знайшлися жири, що можуть провокувати проблеми зі здоров'ям

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Мабуть, кожен українець хоч іноді купує дешеві бісквітні рулети — хтось просто заради швидкого бюджетного смаколику до чаю, хтось із ностальгії за дитинством, але попит на цей продукт стабільний. Проте багато років у народі такі рулети називають "хімозними". З чого ж їх роблять насправді та чи є серед них кращі варіанти?

Щоб дізнатися це, "Телеграф" придбав такі рулети у двох найбільших мережах України — в "АТБ" та "Сільпо".

Для порівняння взяли рулет з персиковою начинкою від "День у день" з "АТБ", який коштує 44,5 грн за 170 г, а також рулет з кремом та смаком полуниці від "Премія" з "Сільпо", який коштує 46,99 грн за 150 г. Звісно, краще було б взяти рулети з однаковою начинкою, але внаслідок ударів Росії по складах взяли те, що було в наявності на полицях.

Найдешевші бісквітні рулети з "АТБ" та "Сільпо"

Обидва продукти мають промисловий склад із великою кількістю харчових добавок, чим загалом виправдовують свою народну назву "хімозні рулети". Проте є між ними і суттєва різниця.

Традиційно такі рулети мають "тигрові" полоски

Рулет "Премія" з "Сільпо" має цукор на першому місці в складі та всього 0,05% сублімованої полуниці. Також у ньому є гідрогенізований жир, який може провокувати захворювання серцево-судинної системи, рафінована пальмова олія і загалом аж 11 г жиру на 100 г.

Найдешевший бісквітний рулет "Премія" з "Сільпо" - який склад, калорійність та КБЖВ

У порівнянні з ним рулет з "АТБ" виглядає значно краще — у ньому на першому місці борошно, більше реальних фруктів, більш натуральні барвники та 3,1 г жиру на 100 г (що майже в 3,5 раза менше, ніж у рулеті з "Сільпо").

Найдешевший бісквітний рулет "День у день" з "АТБ" - який склад, калорійність та КБЖВ

За зовнішнім виглядом і в розрізі обидва рулети виглядають на трієчку, але чи можна очікувати більшого від рулету за ціною до 50 грн?

Так рулети виглядають в розрізі - не дуже

Варто віддати належне рулету з "Сільпо" — не дарма в нього так старалися додати якомога більше складових, він смачніший. Рулет з "АТБ" теж у принципі можна їсти, але він більш сухий та сильно кришиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять найдешевші глазуровані сирки — виявилося, іноді в них взагалі майже немає кисломолочного сиру.