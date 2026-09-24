Дивіться уважно на цінники в "АТБ": яка хитрість там прихована
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Уважні покупці можуть добре заощадити
Кожен похід до супермаркету – це пошук балансу між якістю продуктів та сімейним бюджетом. Покупці звикли звертати увагу на жовті чи червоні цінники, проте далеко не всі уважно вивчають їх.
А дарма, адже так можна отримати максимум вигоди зі звичного шопінгу. Наприклад, у мережі супермаркетів "АТБ" існує легальний спосіб отримати подвійну знижку на товар, зазначили в threads.
Акаунт, присвячений акціям та знижкам в українських супермаркетах, поділився з мешканцями України цінною порадою. Зараз в "АТБ" можна заощадити на покупці шоколаду Millenium. Йдеться про шоколадки серії Fruits & Nuts, базова ціна яких становить 70,90 грн за 90 грамів. Однак за акцією насолоду можна придбати за ціною 41,90 грн, а якщо просканувати додаток "АТБ" на касі, то плитка обійдеться вам всього в 37,44 грн.
"А ви уважно дивитеся на цінники? Що ви бачите (на фото). Ви звикли, що це цінник зі звичайною, маленькою знижкою 10-12%, а тут комбо! Знижка велика і плюс знижка за додатком. Виходить взагалі круто. Я пішла пробувати — за таку ціну гріх не купити", — підкреслила авторка посту.
Як працюють подвійні знижки?
Механіка економії будується на поєднанні кількох інструментів лояльності:
- Акційні пропозиції: Щотижня магазин знижує ціни на сотні товарів за популярними всеукраїнськими акціями (наприклад, "Економія", "Товар тижня" або сезонні розпродажі).
- Спеціальні пропозиції програми: Фірмовий додаток "АТБ" регулярно пропонує персональні промокоди або кешбек-бонуси на певні групи товарів чи бренди.
Нагадаємо, працівники мережі "АТБ" іноді ще на вході можуть розпізнати, хто з покупців може потенційно вчинити крадіжку. Є три категорії, на які найбільше звертають увагу.