Дивіться уважно на цінники в "АТБ": яка хитрість там прихована

Уважні покупці можуть добре заощадити

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Кожен похід до супермаркету – це пошук балансу між якістю продуктів та сімейним бюджетом. Покупці звикли звертати увагу на жовті чи червоні цінники, проте далеко не всі уважно вивчають їх.

А дарма, адже так можна отримати максимум вигоди зі звичного шопінгу. Наприклад, у мережі супермаркетів "АТБ" існує легальний спосіб отримати подвійну знижку на товар, зазначили в threads.

Акаунт, присвячений акціям та знижкам в українських супермаркетах, поділився з мешканцями України цінною порадою. Зараз в "АТБ" можна заощадити на покупці шоколаду Millenium. Йдеться про шоколадки серії Fruits & Nuts, базова ціна яких становить 70,90 грн за 90 грамів. Однак за акцією насолоду можна придбати за ціною 41,90 грн, а якщо просканувати додаток "АТБ" на касі, то плитка обійдеться вам всього в 37,44 грн.

"А ви уважно дивитеся на цінники? Що ви бачите (на фото). Ви звикли, що це цінник зі звичайною, маленькою знижкою 10-12%, а тут комбо! Знижка велика і плюс знижка за додатком. Виходить взагалі круто. Я пішла пробувати — за таку ціну гріх не купити", — підкреслила авторка посту.

Шоколад Millenium у "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii

Цінник на шоколад Millenium у "АТБ"/Фото: threads.com/@super_znyzhky_akcii

Як працюють подвійні знижки?

Механіка економії будується на поєднанні кількох інструментів лояльності:

Акційні пропозиції: Щотижня магазин знижує ціни на сотні товарів за популярними всеукраїнськими акціями (наприклад, "Економія", "Товар тижня" або сезонні розпродажі).

Щотижня магазин знижує ціни на сотні товарів за популярними всеукраїнськими акціями (наприклад, "Економія", "Товар тижня" або сезонні розпродажі). Спеціальні пропозиції програми: Фірмовий додаток "АТБ" регулярно пропонує персональні промокоди або кешбек-бонуси на певні групи товарів чи бренди.

Акції в "АТБ" з 23 по 29 вересня 2026 року

Нагадаємо, працівники мережі "АТБ" іноді ще на вході можуть розпізнати, хто з покупців може потенційно вчинити крадіжку. Є три категорії, на які найбільше звертають увагу.