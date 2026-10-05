Невдалий ботокс чи слід від шолому? На обличчі Путіна помітили дивну пляму

Незвичні сліди видно на кількох фото

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На нещодавніх фото президента РФ Володимира Путіна користувачі мережі помітили незвичні сліди на його обличчі. Вони помітні одразу на кількох знімках з різних ракурсів.

І хоча точно встановити їхню природу виключно за фото не можна, "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту з питанням, що це можуть бути за сліди. Окрім версії із наслідками старіння, є й цікавіші.

Дивна вм'ятина на обличчі Путіна

ШІ запропонував п'ять пояснень:

Проблема зображення . Якщо фотографувати людей літнього віку, складки на їхній шкірі часто дають сильні тіні.

. Якщо фотографувати людей літнього віку, складки на їхній шкірі часто дають сильні тіні. Вікові зміни обличчя . Природні западини на щоках стають помітнішими через вікову втрату підшкірного жиру та пружності шкіри.

. Природні западини на щоках стають помітнішими через вікову втрату підшкірного жиру та пружності шкіри. Локальна атрофія чи рубець . Це можуть бути наслідки давнього запалення чи травми, які привели до рубцювання тканин.

. Це можуть бути наслідки давнього запалення чи травми, які привели до рубцювання тканин. Наслідки медичних чи косметичних процедур. Після деяких процедур, ін'єкцій ботоксу чи то стоматологічного лікування можуть з'являтися подібні зміни рельєфу, частіше за все – тимчасові.

Обличчя Путіна з іншого ракурсу/ Getty Images

Відбиток від тиску. Через втрату еластичності шкіри, відбитки від тиску предметів можуть лишати тривалі сліди на шкірі. Це може бути слід телефонної трубки, гарнітури, щільно прилягаючого захисного спорядження, наприклад, шолому.

Зміни в зовнішності та міміці очільника Кремля постійно підживлюють версії про проблеми зі здоров'ям або появу двійників на публіці. Зокрема, 1 жовтня під час засідання клубу "Валдай" незвична поведінка російського лідера знову викликала хвилю суперечок: у ній побачили або різку втрату тонусу м'язів через вік, або вихід дублера. Подібні припущення підкріплюють і помітні коливання рис обличчя та відтінку волосся, які неодноразово помічали на різних офіційних подіях.