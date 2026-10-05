Неудачный ботокс или след от шлема? На лице Путина заметили странное пятно

Необычные следы видны на нескольких фото

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На недавних фото президента РФ Владимира Путина пользователи сети заметили необычные следы на его лице. Они видны сразу на нескольких снимках с разных ракурсов.

И хотя точно установить их природу исключительно по фото нельзя, "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, чем могут быть эти следы. Кроме версии о последствиях старения, есть и более интересные.

Странная вмятина на лице Путина

ИИ предложил пять объяснений:

Проблема изображения . При съемке пожилых людей складки на их коже часто дают глубокие тени.

. При съемке пожилых людей складки на их коже часто дают глубокие тени. Возрастные изменения лица . Естественные впадины на щеках становятся более выраженными из-за возрастной потери подкожного жира и упругости кожи.

. Естественные впадины на щеках становятся более выраженными из-за возрастной потери подкожного жира и упругости кожи. Локальная атрофия или рубец . Это могут быть последствия давнего воспаления или травмы, которые привели к рубцеванию тканей.

. Это могут быть последствия давнего воспаления или травмы, которые привели к рубцеванию тканей. Последствия медицинских или косметических процедур. После некоторых процедур, инъекций ботокса или стоматологического лечения могут появляться подобные изменения рельефа – чаще всего временные.

Лицо Путина с другого ракурса / Getty Images

Отпечаток от давления. Из-за потери эластичности кожи сдавливание предметами может оставлять длительные следы. Это может быть след телефонной трубки, гарнитуры или плотно прилегающего защитного снаряжения, например шлема.

Изменения во внешности и мимике главы Кремля постоянно подпитывают версии о проблемах со здоровьем или появлении двойников на публике. В частности, 1 октября во время заседания клуба "Валдай" необычное поведение российского лидера вновь вызвало волну споров: в нем увидели либо резкую потерю тонуса мышц из-за возраста, либо выход дублера. Подобные предположения подкрепляют и заметные колебания черт лица и оттенка волос, неоднократно замеченные на различных официальных мероприятиях.