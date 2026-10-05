Неудачный ботокс или след от шлема? На лице Путина заметили странное пятно
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Необычные следы видны на нескольких фото
На недавних фото президента РФ Владимира Путина пользователи сети заметили необычные следы на его лице. Они видны сразу на нескольких снимках с разных ракурсов.
И хотя точно установить их природу исключительно по фото нельзя, "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, чем могут быть эти следы. Кроме версии о последствиях старения, есть и более интересные.
ИИ предложил пять объяснений:
- Проблема изображения. При съемке пожилых людей складки на их коже часто дают глубокие тени.
- Возрастные изменения лица. Естественные впадины на щеках становятся более выраженными из-за возрастной потери подкожного жира и упругости кожи.
- Локальная атрофия или рубец. Это могут быть последствия давнего воспаления или травмы, которые привели к рубцеванию тканей.
- Последствия медицинских или косметических процедур. После некоторых процедур, инъекций ботокса или стоматологического лечения могут появляться подобные изменения рельефа – чаще всего временные.
- Отпечаток от давления. Из-за потери эластичности кожи сдавливание предметами может оставлять длительные следы. Это может быть след телефонной трубки, гарнитуры или плотно прилегающего защитного снаряжения, например шлема.
Изменения во внешности и мимике главы Кремля постоянно подпитывают версии о проблемах со здоровьем или появлении двойников на публике. В частности, 1 октября во время заседания клуба "Валдай" необычное поведение российского лидера вновь вызвало волну споров: в нем увидели либо резкую потерю тонуса мышц из-за возраста, либо выход дублера. Подобные предположения подкрепляют и заметные колебания черт лица и оттенка волос, неоднократно замеченные на различных официальных мероприятиях.