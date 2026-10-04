Як Путін роками дурить весь світ: все про головний секрет президента Росії

ChatGPT називає це головною таємницею Кремля

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Зріст президента Росії Володимира Путіна вже багато років залишається предметом обговорень, мемів та предметом уваги ЗМІ. Інтрига зберігається через те, що офіційні дані про це викликають сумніви.

Штучний інтелект ChatGPT у відповідь на запит "Телеграфа" розібрав ситуацію з ростом глави Кремля. На думку ШІ, Путін вдається до різних способів, щоб візуально приховувати свої фізичні параметри.

Який насправді зріст у Володимира Путіна?

Згідно з офіційною біографією, зріст Путіна становить 170 см. Однак незалежних медичних підтверджень цієї цифри у відкритому доступі немає. При цьому в різних джерелах та публікаціях зустрічаються різні оцінки:

170 см — найпоширеніша офіційна цифра.

— найпоширеніша офіційна цифра. 168 см — альтернативна оцінка, що часто згадується в пресі.

— альтернативна оцінка, що часто згадується в пресі. 163–165 см — такі висновки робили деякі ЗМІ, аналізуючи фотознімки та проводячи візуальне порівняння з іншими людьми.

— такі висновки робили деякі ЗМІ, аналізуючи фотознімки та проводячи візуальне порівняння з іншими людьми. Близько 152 см — версія, що зустрічається в окремих публікаціях, проте вона не має достатнього підтвердження.

ШІ зазначає, що Путін використовує кілька хитрощів, щоб приховувати свій зріст.

Як створюється ілюзія зросту: головні прийоми та фактори

Взуття із прихованою платформою. На фотографіях російського президента неодноразово помічали у туфлях із масивною підошвою, які в інтернеті іронічно називають "пиноходами". Передбачається, що таке взуття додає кілька сантиметрів, хоча точні параметри прихованого підбора офіційно не підтверджувалися.

На фотографіях російського президента неодноразово помічали у туфлях із масивною підошвою, які в інтернеті іронічно називають "пиноходами". Передбачається, що таке взуття додає кілька сантиметрів, хоча точні параметри прихованого підбора офіційно не підтверджувалися. Правильний ракурс камери. Якщо людина знаходиться навіть трохи ближче до об'єктива, візуально вона здаватиметься вищою за тих, хто стоїть далі. На офіційних протокольних зйомках це положення часто контролюється.

Якщо людина знаходиться навіть трохи ближче до об'єктива, візуально вона здаватиметься вищою за тих, хто стоїть далі. На офіційних протокольних зйомках це положення часто контролюється. Дистанція та позиціонування. Грамотний вибір місця, пози та відстані при спільних фото дозволяє візуально коригувати різницю у зрості, тому спиратися на один-єдиний знімок вкрай ненадійно.

Грамотний вибір місця, пози та відстані при спільних фото дозволяє візуально коригувати різницю у зрості, тому спиратися на один-єдиний знімок вкрай ненадійно. Постава. Рівна спина, положення голови та правильна постановка корпусу можуть суттєво змінювати сприйняття людини у кадрі.

Рівна спина, положення голови та правильна постановка корпусу можуть суттєво змінювати сприйняття людини у кадрі. Оточення та масовка. Особливо наочно порівняння зросту виглядає поруч із політиками, чиї антропометричні дані відомі. З усім тим, навіть у таких випадках необхідно робити скидку на перспективу, взуття та взаємне розташування учасників.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час виступу Путіна помітили проблеми із промовою. На початку жовтня на "Валдаї" глава Кремля багато плямкав і чавкав.