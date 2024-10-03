Російський олігарх хотів "продати" дані про плани Путіна та Лукашенка розвідці США

Зустрічі відбувались у 2022

Один з російських олігархів Михайло Гуцерієв намагався "злити" розвідці США дані про плани лідера РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в обмін на знаття санкцій.

Про це пише чеська видання Deník N. За даними джерел, у 2022 році Гуцерієв кілька разів зустрічався з представниками ФБР та чеськими спецслужбами у Празі.

Але, виходячи з того, що санкції й досі діють, його пропозиція та угода не спрацювали.

Один зі співрозмовників повідомив, що ці зустрічі організовував чеський поліцейський грузинського походження, раніше він був однією з ключових фігур у розвідці, пов'язаній з російськомовною організованою злочинністю.

Зазначається, що Гуцерієв хотів "продати" геополітичні плани Путіна та Лукашенка в обмін на вихід зі списку санкцій. Він наполягав на тому, що ці дані були б дуже корисними у ведені війни в Україні. Наразі в Чехії розпочато слідство, яке вивчає, чи платив Гуцерієв своєму посереднику, чеському копу, за організацію цих зустрічей.

Але під час обшуку будинку цього поліцейського було виявлено великі суми грошей, дорогі речі, що посилює підозри.

Зауважимо, що Гуцерієв — інгушський мільярдер та нафтовий магнат, він володів компаніями "Роснафта" та "Афіпський НПЗ".У 2021 році його бізнес потрапив під санкції ЄС через його участь у торгівлі білоруською нафтою та тісні зв'язки з Лукашенком. Попри обмеження, він залишається одним із найбагатших росіян зі статком у 3,5 мільярда доларів, згідно з даними Forbes.

Раніше "Телеграф" розповідав, що влада США не карає компанії, які постачають компоненти зброї до Росії.