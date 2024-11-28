В Грузии началались протесты после отказа от вступления в ЕС (фото, видео)

Все больше людей выходит на улицы

В четверг, 28 ноября, в столице Грузии люди собрались на стихийный протест против приостановки евроинтеграции страны. Известно, что протестующие перекрыли дорогу у главного офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, а также организовали массовые акции в ряде городов.

Все больше людей присоединяется к протестующим, а президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит экстренное заявление. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

В Тбилиси собираются люди на стихийную акцию протеста возле здания парламента. Недовольство местных вызвано решением правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны.

Поводом для этого стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

Кобахидзе также отметил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

По их словам, подобные действия ставят под угрозу будущее Грузии и разрушают многолетние усилия по сближению с Европой.

Часть протестующих также собралась у здания парламента Грузии на проспекте Руставели — движение здесь полностью перекрыто.

Также акции протеста против "Грузинской мечты" проходят в Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

В это время в Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили вслед за дипломатами провела встречу с оппозиционерами и подготовила экстренное заявление.

Она призвала оппозицию к единству и заявила: "Сегодня перед этим вызовом либо мы вместе, либо нас не будет".

Напомним, выборы в парламент в Грузии прошли 26 октября 2024 года. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали итоги выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили облили черной краской.