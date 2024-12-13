Молдова оголосила надзвичайний стан на два місяці: в чому причина

Голосування відбулося після опівночі на екстреному засіданні парламенту

Два дні тому у невизнаному Придністров'ї запровадили надзвичайний економічний стан. А уже сьогодні стало відомо, що Молдова оголосила загальнонаціональний надзвичайний стан на 60 днів.

До таких дій влада країни вдалася через можливе припинення постачання російського газу з 1 січня 2025 року. Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що це рішення спрямоване на протидію "газовому шантажу" з боку Москви. Надзвичайний стан надасть уряду повноваження оперативно реагувати та контролювати експорт енергоресурсів.

Це рішення підтримали 56 депутатів зі 101. Голосування відбулося після опівночі на екстреному засіданні парламенту.

Ситуація загострилася після заяви України про відмову продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який спливає 31 грудня. Молдова щорічно отримує близько 2 млрд кубометрів російського газу через українську територію. З 2022 року весь цей обсяг спрямовується до Придністров'я, пише видання.

На території невизнаної республіки розташована електростанція, яка працює на російському газі. Вона забезпечує електроенергією не лише Придністров'я, а й більшу частину підконтрольних молдовському уряду територій.

Молдовська влада розглядає альтернативний маршрут постачання через "Турецький потік" і далі через Болгарію та Румунію. Однак "Газпром" пов'язує можливість таких поставок із вимогою погашення заборгованості у 709 мільйонів доларів за попередні постачання газу.

Нагадаємо, влада невизнаного Придністров'я запровадила надзвичайний економічний стан 11 грудня. Указом так званого "президента ПМР" заборонено експорт енергоресурсів до підконтрольної Кишиневу території. Документ також передбачає особливий порядок розподілу продовольства, обмеження певних видів економічної діяльності та призупинення деяких конституційних прав жителів регіону, включно з правом на страйк та відпочинок.

Раніше "Телеграф" писав, що "Газпром" вже підготував план на випадок припинення транзиту через Україну. Згідно з повідомленнями Reuters, у 2025 році Москва не планує постачати газ до Європи транзитом через Україну.