Молдова объявила чрезвычайное положение на два месяца: в чем причина

Голосование состоялось после полуночи на экстренном заседании парламента

Два дня назад в непризнанном Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение. А уже сегодня стало известно, что Молдова объявила общенациональное чрезвычайное положение на 60 дней.

К таким действиям власти страны прибегли из-за возможного прекращения поставок российского газа с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подчеркнул, что это решение направлено на противодействие "газовому шантажу" со стороны Москвы. Чрезвычайное положение предоставит правительству полномочия оперативно реагировать и контролировать экспорт энергоресурсов.

Это решение поддержали 56 депутатов из 101. Голосование состоялось после полуночи на экстренном заседании парламента.

Ситуация обострилась после заявления Украины об отказе продлевать транзитный контракт с "Газпромом", истекающим 31 декабря. Молдова ежегодно получает около 2 млрд. кубометров российского газа через украинскую территорию. С 2022 года весь этот объем направляется в Приднестровье, пишет издание.

На территории непризнанной республики расположена электростанция, работающая на российском газе. Она обеспечивает электроэнергией не только Приднестровье, но и большую часть подконтрольных молдавскому правительству территорий.

Молдавские власти рассматривают альтернативный маршрут поставки через "Турецкий поток" и дальше через Болгарию и Румынию. Однако "Газпром" связывает возможность таких поставок с требованием погашения задолженности в 709 миллионов долларов за предыдущие поставки газа.

Напомним, власти непризнанного Приднестровья ввели чрезвычайное экономическое положение 11 декабря. Указом так называемого "президента ПМР" запрещен экспорт энергоресурсов в подконтрольную Кишиневу территории. Документ также предусматривает особый порядок распределения продовольствия, ограничение определенных видов экономической деятельности и приостановление некоторых конституционных прав жителей региона, включая право на забастовку и отдых.

Ранее "Телеграф" писал, что "Газпром" уже подготовил план на случай прекращения транзита через Украину. Согласно сообщениям Reuters, в 2025 году Москва не планирует поставлять газ в Европу транзитом через Украину.