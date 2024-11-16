Путін готується відключити газ Австрії. Все як в анекдоті - Сергій Фурса
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Інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса про зупинку експорту російського газу до Австрії:
Путін готується відключити газ Австрії.
Все як в анекдоті;
- гусари, давайте викупаємо коня в шампанському.
- грошей нема.
-добре, тоді давайте кота пивом обіллєм…
Ще зовсім нещодавно вся Європа мала замерзнути, британці повинні були їсти хом’ячків, а Газпром тільки вигравати від цього. Такі ролики знімали. На Оскар прям.
Не вийшло. Спочатку Україна, а потім і ЄС навчились жити і не купляти газ у Газпрома.
Але стара звичка у Путіна лишилась. Використовувати газ як зброю, вірити у власну велич і отримувати від цього імперський оргазм.
От і доводиться Путіну тепер обливати австрійського кота пивом. Розглядаючи рекордні збитки Газпрома.
Оце велич Росії.
Джерело: Facebook Сергія Фурси
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