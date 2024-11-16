Інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса про зупинку експорту російського газу до Австрії:

Путін готується відключити газ Австрії.

Все як в анекдоті;

- гусари, давайте викупаємо коня в шампанському.

- грошей нема.

-добре, тоді давайте кота пивом обіллєм…

Ще зовсім нещодавно вся Європа мала замерзнути, британці повинні були їсти хом’ячків, а Газпром тільки вигравати від цього. Такі ролики знімали. На Оскар прям.

Не вийшло. Спочатку Україна, а потім і ЄС навчились жити і не купляти газ у Газпрома.

Але стара звичка у Путіна лишилась. Використовувати газ як зброю, вірити у власну велич і отримувати від цього імперський оргазм.

От і доводиться Путіну тепер обливати австрійського кота пивом. Розглядаючи рекордні збитки Газпрома.

Оце велич Росії.

Джерело: Facebook Сергія Фурси