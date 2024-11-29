Тарифи на газ: скільки доведеться платити українцям у грудні

Постачальники газу показали ціни, які діятимуть у грудні 2024 року

З 1 грудня ціни на газ не змінюватимуться. Побутові споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, платитимуть 7,96 грн за кубометр, як і раніше.

Постачальники "блакитного палива" оприлюднили цінники на грудень цього року. Тарифи опублікував "Мінфін". Вони залишилися незмінними.

Так, у грудні ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, а їх – більшість, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників – у межах від 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Укренерго пропонує збільшити тариф на електроенергію майже на половину. Остаточне рішення щодо цього питання буде прийнято НКРЕКУ після процедури відкритого обговорення.